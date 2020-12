Swiss Steel: Liwet a obtenu le blocage de l'augmentation de capital

Zurich (awp) - L'augmentation de capital de Swiss Steel n'est pas encore réalité: Liwet Holding du milliardaire russe Viktor Vekselberg a obtenu le blocage de l'inscription de cette opération au registre du commerce.

Après l'assemblée générale de ce mardi, Swiss Steel a été informé que Livet avait obtenu le blocage de l'inscription de l'augmentation de capital au registre du commerce, a indiqué le groupe lucernois. Ce dernier affirme que la procédure de Liwet est dénuée de tout fondement et va à l'encontre des intérêts de Swiss Steel, de ses autres actionnaires et des collaborateurs. Le groupe lucernois maintient sa volonté d'augmenter le capital et se défendra par tous les moyens contre le procédé irresponsable de Liwet et de ses représentants.

Le blocage de l'inscription au registre du commerce est accordé sur demande unilatérale et n'a pas besoin d'être motivé. Le registre du commerce ne procède à aucun examen matériel. Liwet a désormais 10 jours pour présenter ses arguments au juge compétent.

L'assemblée générale de Swiss Steel, avait donné son feu vert mardi a une augmentation de capital qui doit permettre à l'entreprise de lever 200 millions de francs suisses. Le conseil d'administration a proposé l'émission de 1,03 milliard de nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de 15 centimes, laquelle a été acceptée par 66,85% des actionnaires. Le capital-actions passera ainsi de 30,2 millions de francs suisses à 458,8 millions.

Récemment, Liwet a déposé une plainte auprès de la Commission des reprises (Copa) contre cette augmentation de capital. Elle n'a fondamentalement rien contre l'opération, mais veut que le principal actionnaire Big Point du propriétaire d'Amag Martin Haefner soit obligé de présenter une offre de rachat aux autres actionnaires, avait indiqué un porte-parole de Liwet à AWP la semaine passée.

uh/rp