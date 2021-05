Swiss Steel: Liwet la prise de participation par Peter Spuhler

Zurich (awp) - Liwet Holding salue l'acquisition d'une participation de 10% dans Swiss Steel par Peter Spuhler, par l'intermédiaire de sa société de participations PCS Holding. En conséquence, Liwet a décidé de ne pas recourir contre la récente décision de l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma qui avait rejeté une plainte de Liwet contre une décision de la Commission des reprises (Copa).

La semaine passée, un important changement est intervenu dans la structure de l'actionnariat de Swiss Steel. Avec la prise de participation de 10%, PCS est devenu le 3e plus gros actionnaires de l'aciériste, alors que la part de BigPoint de Martin Haefner a baissé à 41,4% de 51,4%. Liwet Holding et Complexprom détiennent ensemble 25,9% de Swiss Steel.

L'objectif de Liwet était et reste une structure saine de l'actionnariat, ce qui avait initialement motivé la plainte déposée auprès de la Copa. Avec l'entrée d'un industriel de renommée au sein de son actionnariat, Swiss Steel versa sa stratégie clairement valorisée et Liwet ne voit donc plus de raison de poursuivre la querelle juridique et se réjouit d'une collaboration constructive avec tous les actionnaires de l'entreprise lucernoise.

rp