Swiss Steel a levé 241 millions avec son augmentation de capital

Zurich (awp) - Swiss Steel a levé un produit net de 241 millions de francs suisses dans le cadre de son augmentation de capital. L'ensemble des quelque 1,03 million de nouvelles actions nominatives ont toutes pu être placées à un prix 0,24 franc l'unité, indique mardi le sidérurgiste lucernois de spécialités.

Le produit brut de l'augmentation de capital s'est pour sa part monté à 247 millions de francs suisses. La somme doit permettre de renforcer les fonds propres de l'entreprise ainsi que le remboursement partiel de facilités de crédit.

Suite à l'opération, le capital-actions de Swiss Steel augmentera de 154,58 millions de francs suisses à 458,83 millions, divisé en quelque 3,06 millions d'actions nominatives d'une valeur nominale de 0,15 franc chacune. Ayant exercé tous ses droits de souscription, l'actionnaire principal Bigpoint Holding devrait détenir 51,3% du capital social et des droits de vote de Swiss Steel.

La cotation des nouvelles actions à la Bourse suisse, leur premier jour de négoce et leur livraison sont agendés au 23 mars. Credit Suisse et UBS sont intervenus en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres conjoints dans le cadre de l'offre de droits.

