Swiss Steel a progressé au deuxième trimestre

Zurich (awp) - L'aciériste Swiss Steel fait part jeudi de résultats du deuxième trimestre en hausse. Il a pu répercuter les hausses de prix sur ses clients et améliorer ses marges. La demande pourrait baisser au second semestre.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a dépassé 96 millions d'euros (94,5 millions de francs suisses) d'avril à juin, contre 65 millions un an plus tôt. Il a totalisé 171 millions au premier semestre, après 110 millions. Le bénéfice a respectivement grimpé à 47 millions (31 millions) et à 74 millions (35 millions).

Le groupe lucernois explique avoir bénéficié d'un "environnement de marché stable à l'échelle internationale", malgré la forte volatilité et les envolées des prix de l'énergie et des matières premières. Les volumes de ventes ont reculé, à 457 kilotonnes, après 518 kilotonnes un an plus tôt, en particulier en raison de la mise à l'arrêt du site d'Ugine, en Savoie. La production, spécialisée dans les produits en acier inoxydable, est montée en puissance depuis juin.

Swiss Steel s'attend à une légère baisse des marges à court terme et à une demande du marché un peu plus faible au second semestre. Il s'abstient d'autre commentaire en raison des incertitudes concernant les prix et la disponibilité de l'énergie, notamment du gaz naturel.

L'entreprise publiera ses résultats semestriels le 16 août. Une éventuelle actualisation de l'objectif annuel d'Ebitda ajusté de 160 à 200 millions d'euros pourra être fait à ce moment-là.

ck/ol