Swiss Steel: des actionnaires minoritaires réclament une offre de rachat

Zurich (awp) - Deux petits actionnaires de l'aciériste Swiss Steel (ex-Schmolz + Bickenbach) invitent les autres détenteurs minoritaires de titres du groupe à déposer une plainte auprès de la Commission des OPA pour que Martin Haefler, l'actuel actionnaire principal soit obligé de déposer une offre publique d'achat.

Walter Bucher et Roland Wismer, possédant ensemble entre 0,01% et 0,02% des actions, ont décidé de former un groupe pour défendre leurs intérêts et exiger de Martin Haefler, le propriétaire de Big Point Holding, qu'il présente une offre obligatoire de 0,45 francs suisses par titre.

Ils regrettent aussi que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) ait accordé à Martin Haefler une dérogation à l'obligation de lancer une OPA, allant de décembre 2019 à décembre 2024.

Par ailleurs ce groupe s'oppose également à une éventuelle nouvelle augmentation de capitale de Swiss Steel pour éviter que M. Haefner ne renforce sa position au détriment de petits actionnaires.

En décembre dernier, le propriétaire de Big Point Holding est devenu le principal détenteur des titres de l'ex Schmolz + Bickenbach qui connaissait de sérieux problèmes financiers. Pour éviter de déposer une offre publique d'achat, il avait acquis les titres de la famille fondatrice au prix unitaire de 0,45 franc à une période où le cours évoluait 22 centimes.

Big Point détient actuellement 50% du capital-actions et Liwet Holding, appartenant à l'investisseur russe Viktor Vekselberg, contrôle environ 25%.

Mardi à la clôture, Swiss Steel a gagné 3,7% à 0,21 franc.

yr/lk/