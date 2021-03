Swiss Steel: droits exercés pour 88% des nouvelles actions

Zurich (awp) - L'aciériste de spécialités Swiss Steel a annoncé lundi que des droits ont été exercés pour 87,9% des nouvelles actions proposées lors de son augmentation de capital. L'offre de droits de souscription afférente avait débutée le 8 mars et s'est achevée le 15 mars.

Des droits ont été exercés pour 905'622'732 nouvelles actions, ce qui correspond à 87,9% des 1'030'524'138 nouvelles actions nominatives offertes, détaille un communiqué de presse publié lundi.

Les 124'901'406 actions non reprises par les actionnaires seront proposées aux investisseurs par le biais d'une offre publique en Suisse et de placements privés auprès d'investisseurs en dehors de la Suisse et des États-Unis.

Swiss Steel a en outre précisé que son principal actionnaire BigPoint Holding a exercé tous ses droits de souscription.

Le premier jour de cotation des nouvelles actions et la livraison sont prévus pour le 23 mars prochain.

