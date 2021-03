Swiss Steel enquête sur des accusations formulées par un ancien d'Ascometal

Zurich (awp) - Swiss Steel indique lundi avoir ouvert une enquête interne sur des accusations exprimées par un ancien employé du groupe français Ascometal, racheté en 2018. L'aciériste spécialisé assure avoir déjà pu constater que certaines de ces critiques s'étaient avérées infondées et promet dans son communiqué ne pas relâcher sa diligence d'enquête tant que tous les éléments n'auront pas été soigneusement examinés.

Les accusations les plus concrètes concernent le comportement et les pratiques de certains membres de la direction de la désormais filiale hexagonale, ainsi que la comptabilisation de biens immobiliers et d'équipement comme frais opérationnels en 2020 et l'agenda de l'inscription d'un crédit comme dépense liée à un contrat d'approvisionnement énergétique.

Epaulé dans ses investigations internes par un cabinet juridique externe, l'ancien Schmolz+Bickenbach prévient que l'issue de la procédure est par définition incertaine.

