Swiss Steel étoffe son conseil d'administration de trois membres

Zurich (awp) - Swiss Steel annonce lundi la nomination de trois membres additionnels au conseil d'administration à partir du 1er janvier 2022. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de l'entreprise lucernoise, selon Frank Koch, le directeur général. Il estime pouvoir optimiser les potentiels de synergie entre la direction et les différentes divisions.

Jürgen Alex, Florian Geiger et Patrick Lamarque d'Arrouzat viennent compléter l'organe de surveillance qui comprend aussi Markus Böning, le responsable financier. Le premier, qui depuis 2006 occupe différentes fonctions de direction au sein de Deutsche Edelstahlwerke, est à la tête de la plus grande division de Swiss Steel depuis 2019.

Le second fait partie de la direction de l'entreprise lucernoise depuis 2013 et dirige la division Steeltec depuis 2020. Quant à Patrick Lamarque d'Arrouzat, il travaille depuis 2003 à différentes fonctions de direction chez Ugitech en France et depuis septembre 2009 il est responsable de la division Ugitech de manière globale.

