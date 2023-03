Swiss Steel gonfle ses ventes en 2022, ralentissement prévu en 2023

Zurich (awp) - L'aciériste lucernois Swiss Steel a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 27% à plus de 4 milliards d'euros en 2022, soutenu par les répercussions du renchérissement. Un ralentissement au niveau du résultat d'exploitation est attendu cette année.

"La flambée des prix de l'énergie, l'interruption des chaînes d'approvisionnement ou encore le déficit de nos activités suite au grave accident à Ugine" au premier trimestre ont marqué l'exercice 2022, a énuméré le directeur général Frank Koch mercredi en conférence de presse, soulignant "un résultat solide malgré de multiples défis".

De janvier à décembre, le volume des ventes a reculé de 11% à 1663 kilotonnes, principalement à cause d'un ralentissement des activités en fin d'année et une concentration sur les produits à plus forte marge, rapporte un communiqué. Le prix de vente moyen a augmenté de plus de 42% pour atteindre 2438 euros par tonne.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a du coup augmenté de 13,3% à 217 millions. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a de son côté chuté de 32,8% à 73 millions.

La rentabilité et les liquidités du groupe ont été affectées par l'arrêt en janvier 2022 du site d'Ugitech à Ugine, près d'Annecy en France. Une grue s'était effondrée sur une cuve contenant de l'acier en fusion, entraînant la mort d'un ouvrier. En juin dernier, la capacité de production était remontée à 65% mais la pleine capacité n'a été atteint qu'au début de cette année.

Les coûts exceptionnels liés à cet incident et au programme de réorganisation et de transformation du groupe s'élèvent à 10 millions d'euros, affectant la rentabilité du groupe.

Au total, le bénéfice net s'est vu divisé par plus de cinq à 9,4 millions d'euros.

Repli attendu de l'Ebitda ajusté

"La faiblesse du marché a eu un impact sur les expéditions et le carnet de commandes," a déploré le directeur financier Marco Portman, en soulignant un démarrage plus faible de l'exercice 2023 mais un second semestre qui devrait être plus fort.

Les interruptions sur les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile devraient se poursuivre, prévient le groupe qui ajoute que la hausse des taux d'intérêt ne sera que peu perceptible dans un premier temps.

Pour l'ensemble de l'année, la direction s'attend à un Ebitda ajusté compris entre 160 et 200 millions d'euros. Elle a par ailleurs annoncé la publication dorénavant semestrielle des résultats en lieu et place des trimestriels.

A 11h30, la nominative Swiss Steel progressait de 2,2% à 0,14 franc.

ib/ol/al