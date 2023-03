Swiss Steel gonfle son chiffre d'affaires en 2022

Zurich (awp) - L'aciériste lucernois Swiss Steel a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 27% à plus de 4 milliards d'euros lors de l'exercice 2022 soutenu notamment par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

De janvier à décembre, le volume des ventes a reculé de 11% à 1663 kilotonnes principalement à cause d'un ralentissement des activités en fin d'année et une concentration sur les produits à plus forte marge, rapporte un communiqué mercredi. Le prix de vente moyen a augmenté de plus de 42% pour atteindre 2438 euros par tonne.

Le résultat brut d'exploitation ajusté (Ebitda) a augmenté de 13,3% à 217 millions. L'Ebit a de son côté reculé de 32,8% à 73 millions.

A fin décembre, la dette nette est passée de 720,5 millions d'euros à 848,2 millions en raison d'une hausse soutenue du fonds de roulement, précise l'entreprise.

Au total, le bénéfice net s'est vu divisé par cinq, à 9,4 millions d'euros.

"La flambée des prix de l'énergie, l'interruption des chaînes d'approvisionnement ou encore le déficit de nos activités suite au grave accident à Ugine" au premier trimestre ont marqué l'exercice 2022, rappelle le directeur général Frank Koch cité dans un communiqué qui souligne "un résultat solide malgré de multiples défis."

Pour 2023, la direction, qui déplore un démarrage plus faible avec un carnet de commandes inférieur à la même période l'année dernière, s'attend à un Ebitda ajusté compris entre 160 et 200 millions d'euros.

ib/ol