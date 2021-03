Swiss Steel: l'offre de droits de souscription débutera le 8 mars

Zurich (awp) - Swiss Steel a fixé le calendrier de l'augmentation projetée de son capital. Le début de l'offre de droits de souscription a été agendée au 8 mars et son échéance au 15 du même mois.

Selon le calendrier de l'offre publié mardi, les actionnaires de l'ex-Schmolz+Bickenbach se verront offrir pour chaque action détenue le 5 mars après la clôture de SIX Swiss Exchange un droit de souscription pour l'achat de nouvelles actions Swiss Steel Holding.

Comme annoncé précédemment, les nouvelles actions seront attribuées à raison de 63 par tranche de 124 droits détenus. Le prospectus d'émission sera publié le 8 mars et le résultat de l'exercice des droits de souscription vraisemblablement le 15.

Le prix des titre nouvellement émis sera fixé après la constitution du livre d'ordres mais devrait être d'au moins 21 centimes l'unité, selon un communiqué de l'aciériste lucernois. Il devrait être communiqué le 16 mars, pour une première cotation prévue le 23.

BigPoint, actionnaire de référence de Swiss Steel qui s'est d'ores et déjà engagé à exercer l'ensemble de ses droits de souscription dans le cadre de l'opération, s'est dit disposé à acheter au prix minimal les actions nouvellement émises qui n'auraient pas trouvé preneur, en vertu d'une clause dite de "backstop".

Cette dernière a encore été renforcée, BigPoint s'engageant désormais à souscrire à plus de 262 millions de nouvelles actions au prix de 23 centimes, pour autant que 257,6 millions au moins soient rachetées par d'autres actionnaires et investisseurs à ce tarif.

Et si ces derniers venaient à dépasser le seuil de 310 millions de nouvelles actions à 25 centimes, BigPoint se porterait acquéreur de 209,6 millions au même prix.

Swiss Steel salue l'engagement renforcé de BigPoint, susceptible de se traduire par un prix plus élevé dans le cadre de l'offre, et permettre de drainer un produit plus élevé, selon le communiqué.

L'opération, qui prévoit l'émission de plus de 1,03 milliard de nouvelles actions, pour des recettes attendues autour de 200 millions d'euros, a pour objectif de renforcer les fonds propres de l'entreprise et d'améliorer les conditions existantes de financement et de crédit.

buc/nj