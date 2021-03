Swiss Steel: la Copa balaie l'opposition de Liwet à une augmentation de capital

Zurich (awp) - Swiss Steel se réjouit lundi du rejet par la Commission des offres publiques d'achat (Copa) d'une exigence exprimée par le véhicule d'investissement Liwet, du milliardaire russe Viktor Vekselberg. Celui-ci réclamait dans le cadre du projet d'augmentation de capital l'obligation pour le véhicule Bigpoint du milliardaire suisse Martin Haefner du dépôt d'une offre de rachat de l'intégralité des parts de l'aciériste spécialisé.

L'industriel lucernois rappelle dans son communiqué que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) avait déjà confirmé fin janvier une précédente décision en ce sens.

N'excluant pas un nouveau recours de Liwet, contre la décision de la Copa cette fois, Swiss Steel estime qu'elle ne risque pas de modifier ses droits et obligations légales et projette de lancer comme prévu son augmentation de capital selon le calendrier diffusé début mars.

Les actionnaires de l'ex-Schmolz+Bickenbach se verront ainsi offrir pour chaque action détenue au terme de la clôture sur SIX Swiss Exchange vendredi dernier un droit de souscription pour l'achat de nouvelles actions Swiss Steel Holding.

Les nouvelles actions seront attribuées à raison de 63 par tranche de 124 droits détenus. Le prix des titre nouvellement émis sera fixé après la constitution du livre d'ordres mais devrait être d'au moins 21 centimes l'unité.

Bigpoint, actionnaire de référence de Swiss Steel qui s'est d'ores et déjà engagé à exercer l'ensemble de ses droits de souscription dans le cadre de l'opération, s'est dit disposé à acheter au prix minimal plus de 262 millions de nouvelles actions au prix de 23 centimes, pour autant que 257,6 millions au moins soient rachetées par d'autres actionnaires et investisseurs à ce tarif.

Et si ces derniers venaient à dépasser le seuil de 310 millions de nouvelles actions à 25 centimes, Bigpoint se porterait acquéreur de 209,6 millions au même prix.

