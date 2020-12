Swiss Steel projette une augmentation de capital de 200 millions d'euros

Zurich (awp) - Swiss Steel (ex Schmolz+Bickenbach) va procéder à une augmentation de capital, dont l'entreprise espère récolter un produit brut de 200 millions d'euros. Le but de l'opération est de "renforcer le capital existant et d'améliorer ses conditions actuelles de financement et de crédit", selon un communiqué diffusé mardi.

L'augmentation de capital sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 22 décembre. Le produit visé minimum de 200 millions d'euros est garanti par l'engagement de l'actionnaire de référence Bigpoint Holding de souscrire à tous les titres nouvellement émis n'ayant pas trouvé preneur, à raison de 0,21 franc l'unité.

Dans la foulée, l'aciériste lucernois a annoncé pour la même date la démission du président du conseil d'administration Jens Adler. Ce dernier devrait être remplacé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire par l'actuel vice-président Heinrich Christen.

buc/ck