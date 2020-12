Swiss Steel reçoit le feu vert des actionnaires pour son augmentation de capital

Zurich (awp) - Swiss Steel, qui tenait une assemblée générale extraordinaire mardi pour lever 200 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital pour renforcer ses fonds propres, a reçu le feu vert de la majorité des actionnaires, a fait savoir l'aciériste. Lundi soir, le groupe lucernois avait annoncé la nomination d'un nouveau directeur général pour 2022.

Le conseil d'administration a proposé l'émission de 1,03 milliard de nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de 15 centimes, laquelle a été acceptée par 66,85% des actionnaires, a précisé le groupe dans un communiqué. Le capital-actions passera ainsi de 30,2 millions de francs suisses à 458,8 millions.

Plus tôt dans la matinée, Swiss Steel avait fait savoir que les actionnaires auront droit à 63 nouvelles actions pour 124 droits de souscription durant la période de souscription qui s'étendra du 12 au 19 janvier. Le prix de l'offre pour les nouveaux titres sera déterminé à l'issue d'un processus de constitution d'un livre d'ordre pour les actions non souscrites par les actionnaires existants, avec au moins 21 centimes par nouvelle nominative. Ce processus démarrera le 12 janvier pour s'achever huit jours plus tard à midi.

Le paiement du prix de l'offre devrait avoir lieu à partir du 22 janvier. La cotation en Bourse suisse, le premier jour de négociation et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le ou vers le 28 janvier.

Afin de garantir le produit brut minimum visé de 200 millions d'euros, l'actionnaire principal de Swiss Steel Holding, Bipoint Holding, s'est engagé à exercer tous ses droits de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital.

Satisfaction des investisseurs

Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) saluent cette augmentation de capital, car son objectif est d'assurer la survie et le développement à long terme de Swiss Steel. Le groupe fait en effet l'objet d'une "restructuration en profondeur qui ne sera pas achevée avant 2024".

Par ailleurs, les experts de Mirabaud soulignent que le changement de directeur général, avec la nomination de Frank Koch annoncée par le conseil d'administration lundi soir, ouvre la voie à un nouveau départ dans la gestion du groupe. Il doit en principe démarrer ses fonctions au plus tard au début de l'année 2022. Son prédécesseur, Clemens Iller, avait décidé de quitter l'entreprise après avoir mené à bien des étapes clés de la réorientation de l'aciériste.

Les investisseurs ne dissimulaient pas leur satisfaction: à 12h29, la nominative Swiss Steel montait de 4,1% à 23 centimes dans un marché élargi beaucoup plus timide, le SPI ne prenant que 0,6%.

md/al