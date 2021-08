Swiss Steel retrouve les chiffres noirs au deuxième trimestre

Zurich (awp) - L'aciériste de spécialités Swiss Steel a retrouvé les chiffres noirs au deuxième trimestre. Le bénéfice net s'est hissé à 30,4 millions d'euros, contre une perte de 159,1 millions à la même période un an plus tôt, a indiqué mercredi la société lucernoise. Les prévisions de rentabilité ont été réhaussées pour 2021.

Les recettes ont bondi de 78,6% à 839,1 millions d'euros, portées par une forte hausse des volumes et une hausse des prix de l'acier. Au total, Swiss Steel a vendu pour 518 kilotonnes, un chiffre en hausse de 72,1%, à la faveur d'une solide demande des segments automobile et construction de machines. Le prix moyen de vente par tonne est passé à 1621 euros, contre 1561 euros il y a un an et 1475,8 euros au premier trimestre 2021.

Le programme de transformation en cours, ainsi que la reprise du marché, ont soutenu la performance. L'Ebitda ajusté a atteint 65,4 millions, alors qu'il avait chuté à -45,8 millions un an plus tôt. La marge afférente s'est inscrite à 7,8%.

Le carnet de commande laisse espérer une poursuite de l'embellie, avec un carnet de commandes de 650 kilotonnes, plus du double du volume enregistré au deuxième trimestre 2020.

Les flux de trésorerie ont par contre essuyé un net repli en raison de la hausse des prix des matières premières. Ils se sont inscrits à -65,2 millions, contre -2,8 millions il y a un an. L'endettement net a été légèrement réduit à 605,4 millions, contre 639,9 millions à fin 2020.

La société table sur un Ebitda ajusté compris entre 150 et 180 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2021. Début mai, elle s'attendait à plus de 100 millions.

"Nos prévisions pour 2021 confirment une poursuite de la reprise après la pandémie de Covid-19 dans nos branches principales que sont l'automobile, la construction de machines et d'infrastructures et l'énergie. L'environnement reste cependant toujours fragile", a commenté le directeur général (CEO) Frank Koch, cité dans le communiqué.

Le vice-président du conseil d'administration Jörg Wather a annoncé son départ pour des motifs personnels.

ol/lk