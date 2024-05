Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. est une entreprise canadienne de café de spécialité et un décaféinateur de café vert qui utilise le procédé Swiss Water pour décaféiner le café vert sans utiliser de solvants tels que le chlorure de méthylène. La société s'appuie sur des systèmes scientifiques et des contrôles de qualité pour produire un café exempt de caféine à environ 99,9 %. La société opère dans trois zones géographiques : Le Canada, les États-Unis et d'autres marchés internationaux. Les clients de la société peuvent acheter des produits de café sans caféine sur son site Web, qui comprend Bridge City Coffee Colombia, Bridge City Coffee Peru, Takelma Roasting Company Arrow Wilaw, DOMA Jackie Oh, Cafe Grumpy Costa Rica Instant et Andytown Coffee Roasters Honduras. Ses clients peuvent également acheter des produits à base de café sans caféine directement auprès de ses torréfacteurs partenaires et de ses détaillants en ligne. La société possède Seaforth Supply Chain Solutions Inc. qui s'occupe de la manutention et de l'entreposage du café vert.

Secteur Transformation des aliments