Swisscom : Berenberg rehausse sa cible, mais reste à 'vendre'

27/10/2020 | 16:41

Berenberg a annoncé mardi relever de 338 à 340 francs suisses son objectif de cours sur Swisscom, tout en renouvelant sa recommandation 'vendre' sur le titre de l'opérateur télécoms suisse.



Le courtier allemand dit s'inquiéter du positionnement-prix agressif adopté par Salt, un concurrent du groupe, qui oblige d'autres acteurs de marchés tels que Sunrise et Swisscom à suivre le mouvement.



Cette 'spirale infernale' - qui voit les consommateurs passer d'opérateurs bien établis à des offres moins chères - pourrait coûter particulièrement cher à Swisscom en raison de ses parts de marché élevées sur le segment 'premium' du marché, avertit Berenberg dans une note.



'Nous nous attendons donc à ce que les craintes entourant la pérennité du dividende s'intensifient, ce qui devrait permettre de refermer le gap entre les prix actuel de l'action et sa valeur fondamentale', conclut-il.



