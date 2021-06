: Business POS de Swisscom soutient les PME

La Suisse compte environ 600 000 petites et moyennes entreprises, dont quelque 100 000 sont dotées d'un système de Point of Sale (POS). Toutes ont un point commun: elles sont équipées d'une caisse. Selon l'Union suisse des arts et métiers (USAM), la pandémie de coronavirus a permis à de nombreuses entreprises ayant un POS de prendre conscience de l'importance cruciale de la numérisation. Les chiffres en témoignent: sur la seule année 2020, Swisscom a accompagné les PME dans la création d'environ 9000 Webshops.

Avec Business POS, Swisscom lance un système de caisse numérique qui simplifie la numérisation intégrale des PME - via leur caisse.

Numériser les processus et réduire le travail manuel



Prendre des réservations, planifier le personnel, regrouper les quittances, établir des bons - nombreuses sont les petites entreprises qui effectuent encore ces tâches manuellement. Avec Business POS de Swisscom, les PME numérisent leur caisse, mais aussi leurs processus internes, et réduisent nettement le travail manuel. Grâce à Business POS, elles bénéficient d'un système de caisse central qui offre des possibilités de gestion numérique des articles et du stock, de planification des horaires et de gestion des réservations en ligne. Une boutique en ligne intégrée permet de mettre des actions en ligne directement et d'envoyer des bons par voie numérique. Un aperçu permet de visualiser la marche actuelle des affaires et fournit des informations sur les produits appréciés (ou non) et les horaires les plus favorables en matière de vente. De plus, les données (par exemple pour le fiduciaire) ou le rapport annuel peuvent être directement exportés. Pratique: l'aperçu est accessible en déplacement comme à domicile via un smartphone, un PC ou une tablette.

Personnalisation selon le domaine d'application



Pour sa solution de caisse, Swisscom mise sur enfore, un expert de la numérisation du POS. Il est possible de choisir entre trois appareils de caisse différents: par exemple une variante entièrement mobile, qui réunit système de caisse et terminal de paiement en un seul appareil pratique. Les terminaux de caisse peuvent être combinés et complétés en toute flexibilité avec des accessoires comme le tiroir de caisse et le scanner. Ensemble, Swisscom et enfore ont adapté le logiciel requis pour le marché suisse. Grâce à un choix de matériel personnalisé et une utilisation polyvalente du logiciel, la solution peut être employée dans des secteurs très variés comme la restauration, les entreprises de service (p. ex. salons de coiffure et esthétiques) ou le commerce de détail.

Aucune connaissance IT requise



Les experts Swisscom aident pas à pas les PME à installer et mettre en service la solution de caisse numérique sur site. Les mises à jour sont automatiques. Aucun savoir-faire technique spécifique n'est donc requis. Pour les questions ou demandes, Swisscom met à disposition une assistance téléphonique en trois langues permettant un accès à distance. L'utilisation du matériel de caisse et l'assistance via la hotline Swisscom sont incluses dans le prix mensuel. Aucuns coûts supplémentaires ne sont facturés pour les licences logicielles, les mises à jour, le server hosting ou les accès mobiles.

L'interlocuteur pour les besoins TIC des PME



Depuis plusieurs années, Swisscom est un interlocuteur privilégié en matière de besoins IT dans le secteur des gros clients. L'offre pour PME ne cesse de croître et comprend déjà des solutions standardisées dans les domaines de l'externalisation, du workplace et de la sécurité. «Avec les modes de paiement numériques et les Online Shops, le potentiel des options numériques est loin d'être épuisé. En tant que fournisseur de télécommunication et IT, nous comprenons les PME dans leur globalité et leur permettons d'accéder en toute simplicité aux opportunités de la numérisation», explique Reto Baschera, responsable du secteur PME. Henrique Schneider, le directeur adjoint de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), souligne l'importance des projets de numérisation: «La numérisation est décisive pour le développement des PME. Afin d'exploiter pleinement leur potentiel de transformation numérique, elles ont besoin de liberté commerciale et de fournisseurs comme Swisscom, qui répondent aux besoins des petites et moyennes entreprises dans leur globalité.»

Portrait d'enfore:

enfore est une entreprise spécialisée dans la numérisation du Point of Sale en Europe dont le siège est à Hambourg et à Berlin. Elle emploie une centaine de collaborateurs. Avec la plateforme enforePOS et des solutions matérielles innovantes, enfore propose un portefeuille complet pour le commerce, la restauration et les entreprises de service. L'USAM et la numérisation des PME

Considérant la numérisation comme un thème prioritaire par rapport à ses objectifs stratégiques en faveur des PME, l'USAM a élaboré une charte pour la numérisation des entreprises. La numérisation ou transformation numérique concerne l'informatique, mais aussi tous les processus internes et business models des PME. En créant un environnement favorable aux PME, l'USAM se voit comme un moteur qui leur permettra d'adapter le développement de leurs stratégies commerciales à l'ère de la transformation numérique et de le faire progresser.

