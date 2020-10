Couverture mobile rapide à bord des trains: test concluant annoncé

Berne (awp/ats) - Lors d'un test, des ingénieurs de Swisscom ont permis à des téléphones portables d'atteindre une vitesse de connexion de 1 Gbit/s dans un train en marche. Et cela grâce à un corridor d'antennes créé le long du lac de Walenstadt, en Suisse orientale, annonce mercredi l'entreprise dans un communiqué.

Une vitesse de connexion de 1 Gbit/s équivaut à celle que l'on peut obtenir chez soi grâce à la fibre optique, dont la rapidité oscille entre 1 et 10 Gbit/s. Sur le tronçon-test de 4 km, longeant le lac de Walenstadt entre Biberlikopf (SG) et le Kerenzerberg (GL), la couverture mobile, lente à l'origine, a été rendue cinq fois plus rapide.

Le concept du corridor d'antennes "fait figure de modèle pour le secteur mondial des communications mobiles", se réjouit Christoph Aeschlimann, responsable IT, Network & Infrastructure chez Swisscom, cité dans le communiqué. "Il y a encore un an, nous ne savions pas si cela était possible."

Une bonne couverture mobile n'est pas seulement importante pour les passagers des chemins de fer, explique Swisscom, mais aussi pour les compagnies ferroviaires. Ces dernières utilisent des applications critiques pour la sécurité du trafic sur les rails.

Les résultats du test doivent maintenant être évalués. Le corridor de test sera encore optimisé et validé par des mesures au premier trimestre 2021. "Avec le corridor d'antennes, Swisscom a développé une ébauche de solution réalisable, qui est également ouverte à d'autres fournisseurs", note l'entreprise.

ats/vj