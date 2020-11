Zurich (awp) - Swisscom émet un emprunt sous direction de Deutsche Bank. Les conditions:

montant: 100 mio CHF taux: 0,245% prix émission: 100% durée: 14 ans, jus. 20.11.2034 libération: 20.11.2020 Yield to Mat.: 0,245% no. valeur: 58'029'196 cotation SIX: dès le 19.11.2020.

