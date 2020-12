Fibre optique: COMCO ouvre une enquête

Swisscom offre à tous ses concurrents un large accès non discriminatoire à ses réseaux, à des conditions réglementées ou convenues commercialement. Swisscom développe son réseau en permanence et investit environ 1,6 milliards de francs par an dans l'extension et la maintenance de ces réseaux. Les concurrents en profitent également en réduisant leurs propres investissements et en économisant ainsi des coûts.

Pour l'extension de FTTH (Fibre to the Home), Swisscom s'appuie principalement sur l'architecture point to multipoint (à partir de manholes), ce qui permet de continuer à concurrencer de larges offres. Il s'agit de l'architecture la plus appropriée pour promouvoir la fibre optique dans toute la Suisse, car elle exploite de manière optimale le réseau existant. La réutilisation de la ligne d'alimentation construite (feeder) permet un développement de FTTH plus rapide et plus rentable en Suisse. Swisscom répond ainsi à la demande croissante en matière de haut débit, liée à la numérisation grandissante dans l'économie et la société. Cela profite à la fois aux clients finaux et Wholesale, par l'achat des produits commerciaux de prestations préalables de gros. Swisscom ne comprend pas les reproches formulés par la COMCO. Elle les analysera en détail et tranchera sur la démarche à suivre.

Swisscom offre aux opérateurs qui n'ont pas leur propre réseau diverses options d'accès au réseau avec différentes largeurs de bande. Les offres existent sur le marché depuis de nombreuses années. Elles sont continuellement perfectionnées et sont très bien acceptées par les clients Wholesale. Les fournisseurs qui ne disposent pas de leur propre réseau ont toujours accès à la bande passante maximale disponible. En outre, Swisscom entend, dans la mesure du possible, développer le réseau en coopération avec ses partenaires, comme cela a été le cas jusqu'à présent.

En Suisse, le trafic des données progresse de manière exponentielle. Une infrastructure de réseau performante est essentielle pour une société et une économie qui souhaitent exploiter les possibilités de l'ère numérique. D'ici la fin 2025, Swisscom prévoit de doubler la couverture en fibres optiques jusqu'aux logements et commerces (FTTH): en attendant, 50 à 60% des foyers et des entreprises peuvent profiter d'une bande passante allant jusqu'à 10 Gbits/s. La modernisation du réseau FTTS (Fibre to the Street) actuel sera poursuivie dans le même temps. D'ici la fin 2025, 30 à 40% de foyers et d'entreprises supplémentaires disposeront ainsi de débits compris entre 300 et 500 Mbits/s.

