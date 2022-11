La première voiture 5G: Swisscom et BMW connectent la circulation privée

Une meilleure réception - même sans smartphone

Les avantages sont évidents: l'eSIM se connecte directement via l'antenne extérieure du véhicule au réseau mobile Swisscom et permet ainsi la meilleure connectivité Swisscom à l'intérieur de la voiture. Le véhicule devient un appareil mobile qui roule - sans qu'il soit nécessaire d'avoir le smartphone avec soi. On peut ainsi téléphoner, envoyer des messages et surfer sur Internet de manière autonome dans le véhicule, même si on a oublié son téléphone portable à la maison. Grâce à la fonction «Follow-me», la connectivité suit le client via l'identifiant BMW. Ainsi, en cas de changement de véhicule ou d'utilisation d'un véhicule de location, elle est toujours automatiquement présente. Grâce au hotspot WiFi 5G intégré de la voiture, tous les passagers profitent du meilleur réseau. La mise en service via l'app BMW et l'installation automatique dans la voiture sont simples et intuitives. «Nous sommes vraiment ravis d'amener maintenant aussi avec BMW le meilleur réseau Swisscom dans la voiture. Swisscom est partenaire exclusif du BMW Group Switzerland, et c'est la première entreprise TIC de Suisse à lancer une telle option. Au niveau mondial, nous sommes parmi les 5 premiers fournisseurs et les tout premiers quand il s'agit de permettre à nos clients de profiter simplement des opportunités du monde connecté», explique Dirk Wierzbitzki, responsable clients privés et membre de la direction de Swisscom.