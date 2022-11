La qualité du réseau mobile à nouveau saluée par Connect

Zurich (awp) - Swisscom a remporté pour une 5e année consécutive la distinction suprême du magazine allemand Connect pour la qualité de son réseau mobile. Le numéro un suisse des télécommunications, qui devance ses rivaux Sunrise et Salt, fait aussi bonne figure au niveau international.

Le géant bleu a recueilli pour cette édition 2022 du classement du magazine allemand 970 points sur un maximum possible de 1000 (contre 976 en 2021), ressort-il des résultats du test dévoilés dans la nuit de lundi à mardi. L'opérateur a reçu la mention "excellent" pour son réseau, tout comme son concurrent Sunrise avec 959 points. Le troisième opérateur, Salt, obtient le qualificatif "très bien", avec 945 points, resserrant l'écart avec les deux premiers.

Si le classement est d'une grande stabilité, Swisscom et Sunrise UPC ont perdu quelques points sur un an, alors que les exigences ont été renforcées, justifient les auteurs du comparatif.

En matière de téléphonie vocale, Sunrise a doublé de justesse Swisscom. Même sur les axes routiers ou dans les trains, les voyageurs pouvaient téléphoner quasiment sans entrave et dans une qualité quasi-parfaite, quel que soit leur opérateur. Connect note ainsi que la compétition s'est déroulée à un "très haut niveau".

Dans le domaine des données, segment est de plus en plus important pour la téléphonie mobile, Swisscom est en tête. Le plus petit fournisseur, Salt, a néanmoins effectué un solide rattrapage.

"Dans le domaine de la 5G, tous les opérateurs suisses ont fait un grand pas en avant - la progression la plus nette revenant à Salt", a salué Hannes Rügheimer, auteur de l'étude. Cette dernière se base sur des données récoltées sur le terrain entre fin octobre et début novembre 2022.

