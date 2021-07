La société de blockchain Fireblocks lève 310 millions de dollars, pour une valorisation de 2 milliards de dollars.

Fireblocks, une plateforme qui permet aux banques et autres institutions financières de stocker, de déplacer et d'émettre des crypto-monnaies, a déclaré mardi avoir levé 310 millions de dollars de capitaux frais auprès d'investisseurs, ce qui a porté sa valorisation à 2 milliards de dollars.

Le tour de table a été mené conjointement par des sociétés d'investissement telles que Sequoia Capital, Stripes, Spark Capital, Coatue, DRW Venture capital et SCB 10X, la branche de capital-risque de la Siam Commercial Bank de Thaïlande.

Ces six entités ont confirmé leur participation à la levée de fonds de Fireblocks.

L'une des choses que la société espère faire avec les fonds est de travailler avec les institutions financières traditionnelles et d'apporter des actifs à la blockchain, a déclaré Michael Shaulov, directeur général de Fireblocks.

"Le timing est tout et je pense qu'en ce moment, c'est le début de la véritable opportunité de le faire", a déclaré Shaulov dans une interview à Reuters.

"Nous avons vu pas mal de projets et ... essentiellement la technologie et l'appétit de le faire ont atteint les niveaux les plus élevés de ces banques", a-t-il ajouté.

Le secteur financier a adopté la technologie blockchain à un rythme rapide, le secteur bancaire étant identifié comme l'industrie la plus apte à utiliser la blockchain.

Des statistiques récentes soulignent l'augmentation du nombre d'utilisateurs d'actifs numériques, le nombre de portefeuilles blockchain enregistrés au deuxième trimestre 2021 s'élevant à plus de 70 millions, contre 10,98 millions en 2016, selon Fireblocks. D'ici 2022, il est prévu que plus d'un milliard de personnes utilisent des portefeuilles blockchain.

"Alors que la crypto prend de plus en plus d'importance, nous assistons à une explosion des entreprises qui traitent les actifs numériques, y compris les entreprises crypto-natives, les entreprises fintech, les néobanques et les institutions financières traditionnelles", a déclaré Ravi Gupta, partenaire chez Sequoia Capital, dans un communiqué.

Depuis sa création en 2019, Fireblocks a levé un total de 489 millions de dollars auprès de certains des plus grands investisseurs mondiaux en capital-risque dans le domaine des fintech, de la blockchain et de la cybersécurité, notamment Cyberstarts, Eight Roads, Tenaya Capital, Swisscom, Paradigm, Ribbit Capital et Coatue. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss à New York et Sohini Podder à Bengaluru ; montage de Richard Pullin)