Le titre Swisscom recherché après des résultats en ligne avec les attentes

Zurich (awp) - Le titre Swisscom subissait des prises de bénéfices jeudi à la Bourse suisse, après avoir publié des résultats en ligne avec les attentes du marché au premier trimestre.

Vers 9h42, le titre Swisscom perdait 2,7% à 603 francs suisses, tandis que le SMI lâchait 0,34%.

Les analystes de Vontobel ont salué "un solide démarrage dans l'année", en ligne avec les attentes. La pression de la concurrence pèse dans le segment clientèle commerciale en Suisse tandis que l'affaiblissement de l'euro par rapport au franc a quelque peu retenu la performance de Fastweb. Les résultats trimestriels étant sans surprise, les analystes ne s'attendent pas à des changements significatifs dans les estimations du consensus. La recommandation "hold" est de mise.

Du côté de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), on note que les attentes n'ont pas pu être entièrement atteintes au niveau des recettes, mais que la rentabilité au niveau de l'Ebitda a dépassé les pronostics de près de 1% grâce au contrôle des coûts. La simplification du réseau permettra d'économiser environ 100 millions de francs suisses par an en 2023 et 2024. La croissance attendue de l'Ebitda, de 5,6%, est "exceptionnellement bonne" pour Swisscom, de l'avis des analystes.

Quant au bénéfice net, il a rempli les attentes malgré les effets de change négatifs, mais il est difficilement comparable avec celui de l'année précédente, marquée par un résultat financier positif. Le titre est "une bonne protection" dans des phases boursières difficiles.

