Performance en repli après neuf mois pour Swisscom

Zurich (awp) - Swisscom affiche une performance en repli après neuf mois. Générant des revenus en baisse, le numéro un suisse des télécoms a vu son bénéfice net se contracter en l'espace d'un an de 21% à 1,21 milliard de francs suisses, reflet d'effets exceptionnels, dont l'amende de près de 72 millions infligée par la Commission de la concurrence (Comco), et de l'appréciation du franc.

Les revenus nets se sont pour leur part hissés à 8,22 milliards de francs suisses, subissant une contraction de 1,4% par rapport à fin septembre 2021, a indiqué jeudi Swisscom. Hors effets de change, ils ont crû de 0,3%, alors que les affaires en Suisse sont restées stables, dégageant un produit de 6,15 milliards.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est contracté de 5,1% à 1,56 milliard de francs suisses. Ajusté de l'amende de la Comco, ainsi que du transfert d'une participation de la filiale italienne Fastweb et la vente d'une autre dans Belgacom International Carrier Services, le bénéfice semestriel aurait progressé de 2,5%, précise Swisscom. L'opérateur en mains de la Confédération a aussi souffert de l'appréciation du franc au regard de l'euro, laquelle a directement affecté le résultat de Fastweb.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est tassé de 3,6% à 3,34 milliards de franc. Alors qu'il s'est réduit de 0,4% pour les activités helvétiques, l'Ebitda de Fastweb a fléchi en francs suisses de 3,6% à 633 millions, quand bien même il a progressé de 4,3% en euros.

La performance du géant bleu s'est révélée supérieure aux attentes moyennes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient anticipé un chiffre d'affaires net de 8,21 milliards de francs suisses, un Ebit de 1,52 milliards, un Ebitda de 3,31 milliards ainsi qu'un bénéfice net de 1,18 milliard.

Toujours soumise à une vive pression de la concurrence et des prix, les revenus des services de télécommunication en Suisse ont diminué de 1,1% à CHF 4,09 milliards de francs suisses. La baisse est à mettre au compte du segment de la clientèle commerciale. En revanche, le chiffre d'affaires des solutions informatiques pour les clients commerciaux a bondi de de 6,8% à 877 millions.

Du côté de la clientèle privée, les services de télécommunications ont affiché des revenus stables à près de 2,9 milliards de francs suisses, Swisscom notant que segment présentait un repli constant ces dernières années. A fin septembre, Swisscom recensait au total 2,03 millions de raccordements à haut débit sur le réseau fixe (-0,1%), 1,35 million (-6,2%) pour la téléphonie fixe, 1,58 million (-0,6%) dans la télévision numérique et 6,17 millions (-0,4%) dans la téléphonie mobile.

En Italie, Fastweb a poursuivi son évolution favorable, le chiffre d'affaires net gagnant 2,7% à 1,8 milliard d'euros. Son bénéfice s'est inscrit à 136 millions d'euros, 11,5% de plus que douze mois auparavant.

L'effectif total du groupe est resté quasiment stable (-0,7%) à 19'033 emplois à temps plein, dont 12'870 (-0,7%) pour les activités de services de télécommunications en Suisse et 2915 (+6,3%) en Italie.

Evoquant ses perspectives, Swisscom ajuste légèrement ses prévisions en matière de chiffre d'affaires pour 2022 et table désormais sur des revenus nets d'environ 11,1 milliards de francs suisses, contre un montant entre 11,1 et 11,2 milliards jusqu'alors. Les attentes restent inchangées en matière d'Ebitda et d'investissements. Pour autant que les objectifs soient atteints, l'entreprise entend à nouveau proposer le versement d'un dividende de 22 francs suisses par action au titre de l'exercice 2022.

La performance sans véritable surprise de Swisscom semblait du goût des investisseurs, l'action Swisscom s'appréciant vers 09h40 de 0,66% à 460,30 francs suisses et caracolant en tête de l'indice phare SMI, lequel abandonnait 0,56%.

