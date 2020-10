Zurich (awp) - L'opérateur de télécommunications Swisscom prévoit de livrer jeudi 29 octobre un généreux aperçu de sa performance sur les neuf premiers mois de l'année. Cinq analystes se sont penchés pour le consensus AWP sur l'équation des prévisions:

9M 2020E (en mio CHF) cons. AWP 9M 2019A chiffre d'aff. 8'144 8'456 Ebitda 3'297 3'360 Ebit 1'470 1'529 bénéfice net 1'098 1'181

FOCUS: la relative immunité dont a bénéficié le géant bleu sur le six premiers mois de l'année face aux dégâts de la pandémie devrait ne s'être point estompé à l'approche de l'automne. Chiffre d'affaires, excédent d'exploitation et bénéfice net devraient certes avoir reculé - suivant une tendance désormais structurelle - mais dans des proportions mesurées.

Les juteuses commissions d'itinérance auront effectué un timide retour, après avoir été balayées par les restrictions drastiques sur les voyages internationaux au trimestre précédent. La réouverture des échoppes aura eu un effet bénéfique sur les ventes d'appareils.

Swisscom pourrait en outre avoir profité du rapprochement à l'oeuvre entre les concurrents Sunrise et UPC pour reconquérir les clients perdus lors de l'abandon de la téléphonie analogique, de l'avis de certains analystes.

OBJECTIFS: la direction a marginalement raboté au dernier pointage en août son ambition de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, à 11,0 milliards de francs suisses contre 11,1 milliards précédemment. L'excédent brut opérationnel (Ebitda) doit toujours s'établir à 4,3 milliards et les actionnaires peuvent compter sur un dividende inchangé de 22 francs suisses.

Swisscom lui-même s'achemine vers une contraction tant de ses recettes que de son excédent, à l'inverse de sa filiale transalpine Fastweb.

POUR MÉMOIRE: l'offre de divertissement a été remodelée fin septembre et est désormais disponible aussi sur les terminaux du concurrent UPC, dans l'attente de la conquête d'autres distributeurs.

Swisscom a annoncé mi-septembre son départ d'ici l'automne 2021 des locaux qu'il occupe à Bienne et qui accueillent actuellement 200 salariés. Les 180 postes du centre d'appel seront transférés à Olten et Lausanne et les collaborateurs concernés pourront poursuivre leur activité sur l'un de ces sites.

La plateforme de services Mila a été cédée début octobre à ses cadres.

COURS DE L'ACTION: la nominative Swisscom a cédé 8% depuis le début de l'année, pour naviguer autour de 470 francs suisses. Le SMI a de son côté abandonné quelque 6%.

