Le groupe de télécommunications Swisscom publiera jeudi 4 mai ses résultats pour le premier trimestre. Cinq analystes ont contribué au consensus AWP:

T1 2023E (en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2022A estimations chiffre d'affaires 2755 2739 - 2774 2768 5 Ebitda 1155 1145 - 1168 1137 5 Ebit 561 554 - 575 549 5 bénéfice net 434 427 - 443 449 5

FOCUS: les analystes anticipent une copie quasi-stable au premier trimestre, la pression sur les prix ayant quelque peu relâché. Les grands groupes de télécommunications devraient introduire la possibilité d'ajuster leurs prix en fonction de l'inflation dans leurs contrats. La filiale italienne Fastweb a pour sa part continué à croître, selon les attentes des spécialistes. Au niveau de la rentabilité, le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) devrait avoir bénéficié d'une provision liée à la caisse de pension. Sans cet effet unique, cet indicateur, tout comme le bénéfice net, est attendu en légère baisse.

OBJECTIFS: pour l'exercice en cours, Swisscom vise un chiffre d'affaires entre 11,1 et 11,2 milliards de francs suisses et un Ebitda oscillant entre 4,6 et 4,7 milliards. Les investissements sont prévus à environ 2,3 milliards de francs suisses et le dividende à 22 francs suisses par action, si les objectifs sont atteints.

Le conglomérat compte par ailleurs construire entre 1,25 et 1,3 millions de raccordements à la fibre optique supplémentaires, et couvrir ainsi 50 à 55% de la population d'ici 2025. Cette couverture devrait s'établir entre 70 et 80% d'ici 2030.

POUR MEMOIRE: le bras de fer sur la fibre optique avec la Comco n'est toujours pas terminé. Le nombre de raccordements qui sont bloqués par le gendarme de la concurrence a continué à augmenter à presque 500'000 en fin d'année dernière.

Au niveau de la filiale Fastweb, Walter Renna reprendra les rênes à partir du 1er octobre pour succéder à Alberto Calcagno, qui a remis sa démission après 10 ans à la tête de l'entreprise.

L'ancien vice-président de la BNS, Fritz Zurbrügg a été nommé administrateur de Swisscom par le Conseil fédéral. Il remplacera Renzo Simoni.

Depuis avril, les collaborateurs et collaboratrices du groupe bernois bénéficient d'une augmentation de salaire. Les négociations entre le groupe et les syndicats ont abouti à une hausse de 2,6% de la masse salariale.

COURS DE L'ACION: l'action s'est enrobée d'environ 21% depuis le début de l'année, surperformant son indice de référence, le SMI, qui n'a avancé que de 6%. Le titre avait limité son repli à 2% l'année dernière, une des meilleures performances.

