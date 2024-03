Berne (awp/ats) - Le projet de marina de l'investisseur égyptien dans le canton d'Uri qui risque bien de ne jamais voir le jour, Swisscom qui doit démolir 3200 km de rues de plus que prévu pour installer sa fibre optique en raison de bisbilles avec la Comco et les cantons qui montent au créneau pour sauver leurs salaires minimaux font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG: Swisscom envisage de démolir 3200 kilomètres de rues de plus que prévu pour installer la fibre optique en raison d'un litige. Sous la pression de la Commission fédérale de la concurrence (Comco), l'opérateur de télécommunications a adapté sa planification avant même que la décision finale ne soit prise, écrit la SonntagsZeitung. La Comco a exigé que chaque ménage suisse dispose d'un raccordement individuel à la fibre optique, au lieu de desservir l'ensemble du quartier. Le but est d'éviter une concurrence faussée. Les experts prévoient des coûts supplémentaires de deux milliards de francs suisses. Swisscom ne voit aucun avantage supplémentaire pour les clients finaux. Le litige entre la Comco et Swisscom devrait encore durer plusieurs années, selon le journal.

LE MATIN DIMANCHE: Les cantons font front face au Parlement sur le salaire minimum. Les conférences cantonales des ministres de l'économie et des directeurs cantonaux des affaires sociales s'opposent farouchement au projet du Parlement de faire primer les conventions collectives sur les salaires minimaux appliqués dans certains cantons, indique Le Matin Dimanche. Ce projet de loi en consultation jusqu'à lundi "empiète fortement sur l'autonomie des cantons" et "passe outre certaines décisions prises par le peuple", estiment-elles. Le gouvernement a déjà appelé le Parlement à rejeter le projet de révision, estimant qu'il allait à l'encontre de plusieurs principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse.

SONNTAGSZEITUNG: Le projet de marina de l'investisseur égyptien Samih Sawiris à Isleten (UR) enfreint la protection de la nature et du patrimoine. La situation légale dans ce village, situé dans un paysage protégé, est si claire qu'il est garanti que le projet ne verra jamais le jour, écrit la SonntagsZeitung. Les interventions dans de telles régions ne sont autorisées que s'il y a des intérêts au moins équivalents, également d'importance nationale. Ni l'investisseur égyptien, ni le gouvernement cantonal uranais, qui soutient le projet, n'auraient commandé au préalable une expertise en matière de droit de l'environnement et de la construction. Deux experts juridiques contactés par le journal estiment que Samih Sawiris ne pourra pas réaliser son projet.

SONNTAGSBLICK: La cheffe de la stratégie des Jeunes UDC, Sarah Regez, a participé à une rencontre secrète avec l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner. La rencontre a eu lieu en mai 2023 en petit comité, selon le SonntagsBlick. Etaient présents sur place surtout des membres du groupe d'extrême droite Junge Tat. L'UDC de Bâle-Campagne avait placé Saraz Regez sur la liste principale pour les élections au Conseil national peu de temps avant cette rencontre. Si les deux sortants devaient quitter le National, la candidate de Bâle-Campagne prendrait leur place. Elle n'a pas réagi aux multiples prises de contact de la rédaction.

SONNTAGSBLICK: Le projet d'un mémorial de l'Holocauste en Suisse doit faire l'objet d'un concours d'ici la fin de l'année. Un comité de pilotage définira les points-clés du projet au cours des prochains mois, indique une porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au SonntagsBlick. Le comité comprendrait deux représentants de la Confédération, deux de la ville de Berne et deux de la société civile. Le mémorial doit être un signe contre le génocide, l'antisémitisme et le racisme ainsi que pour la démocratie et l'Etat de droit. Le mémorial devrait être combiné avec une offre éducative, par exemple pour les classes.

SONNTAGSZEITUNG: Le Département de la défense a prévu huit millions de francs suisses pour l'engagement d'avocats externes au cours des huit prochaines années. Le financement comprend le soutien juridique du département pour les projets d'acquisition en cours, indique une porte-parole du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) au SonntagsBlick. Le montant ne doit pas nécessairement être épuisé. A titre de comparaison, l'administration fédérale a dépensé au total 699 millions de francs suisses l'année dernière pour des conseils et des services externes. Les grands projets nécessitent le recours rapide à des avocats spécialisés disposant d'un regard extérieur indépendant, précise la porte-parole du DDPS. Le mandat a fait l'objet d'un appel d'offres public. Plusieurs grands cabinets spécialisés ont été retenus.

NZZ AM SONNTAG: Le coût de la vie est plus avantageux dans les communes suisses de taille moyenne. Elles offrent non seulement des loyers et des prix d'achat immobiliers bas, mais aussi des avantages en matière d'impôts, de primes d'assurance maladie et d'infrastructures locales, selon une étude menée par l'entreprise de conseil Wüest und Partner, relayée par la NZZ am Sonntag. Les communes les mieux placées se trouvent dans l'agglomération ou sur le Plateau, le long de l'autoroute A1 entre Fribourg et la Suisse orientale. En Suisse alémanique, c'est Ried bei Kerzers (FR) qui est arrivée en tête. L'accessibilité du lieu de résidence a également été prise en compte dans la recherche. Les communes isolées des Grisons, du Valais et du Tessin se trouvent en queue de classement.

