SIX prend une participation dans Custodigit, cofondée par Swisscom et Sygnum

Zurich (awp) - SIX s'empare d'une part "importante" mais non précisée dans Custodigit, coentreprise entre Swisscom et la banque d'actifs numériques Sygnum fondée en 2018, indique lundi le groupe financier et exploitant de la Bourse suisse dans un communiqué. L'opération doit permettre à la subdivision SIX Digital Exchange et à Custodigit d'offrir un accès aux actifs numériques par le biais d'une plateforme unique.

Le lancement du service conjoint est agendé au 1er trimestre de l'an prochain, avant une phase d'accroissement des capacités de la plateforme.

