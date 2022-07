Swisscom : CSIRT Rapid Response – aide professionnelle anti-cyberattaques

Aussi bien préparée soit-elle, aucune entreprise ne peut entièrement éviter des cyberattaques. «En moyenne, il faut 21 jours¹ à une entreprise pour constater l'attaque et l'impact dure ensuite au moins une semaine². En tant que prestataire de cybersécurité leader sur le marché, c'est précisément là que nous intervenons avec CSIRT Rapid Response et Network Detection & Response as a Service, afin de mieux soutenir les entreprises dans leur lutte contre la cybercriminalité, et surtout plus rapidement», déclare Cyrill Peter, Head of Cyber Security Services chez Swisscom.

Swisscom offre de la sécurité pour les entreprises suisses et leurs clients, dans le monde entier. Swisscom propose aux entreprises et aux administrations un portefeuille complet de Managed Security Services en matière de Threat Detection & Response, Network & Cloud Security, Data & Content Security et Endpoint & Application Security. Elle se charge aussi du Security Consulting et de l'intégration système. Swisscom veille également à la sécurité IT de ses clients PME et ne cesse d'optimiser son offre en fonction des groupes cibles.