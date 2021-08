Swisscom : Chiffre d'affaires & résultat d'exploitation en hausse

«Swisscom impressionne par ses performances satisfaisantes sur le marché et un résultat d'exploitation solide au premier semestre 2021», se réjouit le CEO Urs Schaeppi. «Nos produits reçoivent un très bon accueil. 80% de nos clients haut débit utilisent déjà la séduisanteoffre combinée inOne. Je suis particulièrement ravi de nos succès aux divers tests de réseaux de communication mobile et au test de PCtipp, qui a confirmé la qualité exceptionnelle de notre service. Nous avons également pu nous développer sur le marché de la clientèle commerciale grâce à nos solutions cloud et Security. L'extension de la communication mobile reste un véritable enjeu. Alors que l'utilisation par les clients continue d'augmenter fortement, l'extension reste au point mort dans de nombreux endroits. Une saturation des données risque de se produire. Avec le soutien du monde politique et des autorités, nous devons réussir à passer à la vitesse supérieure. Notre filiale Fastweb continue d'évoluer de manière réjouissante. Le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le portefeuille clients ont pu croître.»

Pression sur les prix pour les activités de base en Suisse, croissance de Fastweb



Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 2,6% et atteint CHF 5583 millions. Sur le marché suisse, le chiffre d'affaires de l'activité de base a légèrement augmenté de 0,5%, à CHF 4103 millions. Une hausse imputable au secteur des solutions informatiques avec les clients commerciaux et à l'augmentation des ventes de smartphones. La pression persistante de la concurrence et sur les prix a toutefois pesé une nouvelle fois sur le chiffre d'affaires des services de télécommunication, qui a baissé de 3,1% pour atteindre CHF 2759 millions. En Italie, l'activité a connu une évolution très positive: la croissance du chiffre d'affaires de Fastweb par rapport à l'année précédente s'élève à EUR 76 millions (+6,9%). Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (EBITDA) s'inscrit à CHF 2317 millions, en hausse de 4,9% par rapport à l'année précédente. Il comporte des effets comptables exceptionnels positifs. Sur une base comparable et à taux de change constants, l'augmentation s'élève à 2,7%. Dans notre activité principale en Suisse, le recul a pu être compensé par des accroissements de l'efficacité. L'EBITDA a progressé de 2,1% sur une base comparable et de 5,2% (en EUR) chez Fastweb. Au final, Swisscom enregistre un bénéfice net de CHF 1046 millions, en nette hausse par rapport à l'année précédente (+42,1%) grâce avant tout à des effets exceptionnels dans l'EBITDA et le résultat financier. Cela tient essentiellement à une participation dans l'entreprise de réseau à fibre optique FiberCop, nouvellement créée, que Fastweb a transférée à titre d'apport en capital dans le cadre du partenariat stratégique avec TIM. Il en a résulté une appréciation sur le résultat de CHF 169 millions au premier trimestre 2021, qui a été comptabilisée dans le résultat. Par ailleurs, la vente de la participation dans Belgacom International Carrier Services a permis de réaliser un gain de CHF 38 millions. L'EBITDA au deuxième trimestre 2021 comprend également un revenu unique provenant de l'ajustement de l'engagement de prévoyance (CHF +60 millions) et de la constitution de provisions (CHF -22 millions). Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (EBITDA) s'inscrit à CHF 2317 millions, en hausse de 4,9% par rapport à l'année précédente. Il comporte des effets comptables exceptionnels positifs. Sur une base comparable et à taux de change constants, l'augmentation s'élève à 2,7%. Dans notre activité principale en Suisse, le recul a pu être compensé par des accroissements de l'efficacité. L'EBITDA a progressé de 2,1% sur une base comparable et de 5,2% (en EUR) chez Fastweb. Au final, Swisscom enregistre un bénéfice net de CHF 1046 millions, en nette hausse par rapport à l'année précédente (+42,1%) grâce avant tout à des effets exceptionnels dans l'EBITDA et le résultat financier. Cela tient essentiellement à une participation dans l'entreprise de réseau à fibre optique FiberCop, nouvellement créée, que Fastweb a transférée à titre d'apport en capital dans le cadre du partenariat stratégique avec TIM. Il en a résulté une appréciation sur le résultat de CHF 169 millions au premier trimestre 2021, qui a été comptabilisée dans le résultat. Par ailleurs, la vente de la participation dans Belgacom International Carrier Services a permis de réaliser un gain de CHF 38 millions. L'EBITDA au deuxième trimestre 2021 comprend également un revenu unique provenant de l'ajustement de l'engagement de prévoyance (CHF +60 millions) et de la constitution de provisions (CHF -22 millions).

Infrastructure de réseau: position de leader technologique grâce à des investissements élevés



Swisscom investit sans cesse dans la qualité, la couverture et la performance de l'infrastructure de réseau pour renforcer son leadership technologique. D'un montant de CHF 1083 millions, les investissements à l'échelle du groupe au premier semestre se sont inscrits en dessus du niveau de l'année précédente (+0,7%).

Le déploiement du haut débit sur le réseau fixe se poursuit



Fin juin 2021, Swisscom avait raccordé plus de 4,6 millions de logements et commerces en Suisse, soit 86%, au très haut débit (plus de 80 Mbit/s). Plus de 3,6 millions de logements et commerces, soit 68%, bénéficient de connexions rapides de plus de 200 Mbit/s, dont 1,8 million disposent de la FTTH. Swisscom entend équiper toutes les communes du très haut débit d'ici à fin 2021 et, partant, d'en faire bénéficier même les localités les plus reculées. Swisscom s'est par ailleurs fixé des objectifs d'extension ambitieux dans le but d'offrir le meilleur réseau de Suisse à tous les clients, partout et à tout moment. D'ici fin 2025, la couverture en fibre optique avec FTTH devrait s'élever ainsi à 60%.

Victoire aux tests de réseaux de communication mobile, le besoin continue à augmenter et nécessite un développement rapide



Au premier semestre 2021, Swisscom a remporté de nombreux tests de réseaux de communication mobile grâce à sa couverture réseau exemplaire. Fin juin 2021, le réseau 4G/LTE de Swisscom couvrait 99% de la population suisse. Actuellement, Swisscom dessert 98% de la population suisse par une version 5G de base. Fin juin 2021, Swisscom disposait de 1558 antennes dans 693 localités avec la version complète 5G+. Pour pouvoir garantir la qualité élevée des réseaux, il est nécessaire de développer rapidement la cinquième génération de communication mobile. La 4G a été mise en place alors que l'utilisation des données était 200 fois plus faible qu'à l'heure actuelle et que seulement un tiers des appareils d'aujourd'hui étaient utilisés, comme l'a indiqué l'institut de recherche Sotomo dans une étude consacrée à la consommation de données mobiles en mai 2021. Mais dans de nombreux endroits, l'extension du réseau mobile stagne et l'urgente création des capacités nécessaires pour la 4G et la 5G est remise à plus tard. Et ce, malgré le fait que l'Office fédéral de l'environnement ait clarifié la situation pour les autorités chargées d'accorder les autorisations par sa recommandation d'exécution sur la protection contre les rayonnements non ionisants.

Convergence: l'offre combinée inOne reste appréciée



Le nombre de connexions TV et haut débit reste élevé et la demande d'offres combinées perdure. Les clients privés apprécient tout particulièrement la modularité et la flexibilité de l'abonnement inOne.

inOne, moteur important de la convergence



Fin juin 2021, Swisscom recensait 2,48 millions de clients inOne dans le segment de la clientèle privée. Dans le segment de la clientèle privée, inOne représente 68% de l'ensemble des abonnements mobiles et 80% des raccordements à haut débit sur le réseau fixe (+8 points de pourcentage). 46% des clients utilisent une offre combinée. Les marchés du haut débit et de la TV sont saturés et fortement conditionnés par les promotions. Le nombre de raccordements haut débit sur réseau fixe se montait fin juin à 2,03 millions, le nombre de raccordements TV à 1,58 million. Dans un environnement de marché saturé, le nombre d'abonnements Postpaid dans la communication mobile a progressé de 89 000 (+19 000 au deuxième trimestre), dont 86 000 imputables à des marques secondaires et tierces, telles que Wingo et M-Budget Mobile. Le nombre de raccordements Prepaid a diminué de 184 000 par rapport à l'année précédente (-27 000 au deuxième trimestre). Fin juin 2021, Swisscom comptait au total 6,17 millions de raccordements mobiles.

Clients commerciaux: concurrence intense et solide demande de solutions TIC



Le marché des clients commerciaux est toujours marqué par une forte pression sur les prix et par les nouvelles technologies. Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires généré par les services de télécommunication a diminué de 4,4% pour s'établir à CHF 830 millions. Swisscom occupe une position solide au titre de fournisseur de services complets et la satisfaction de la clientèle demeure élevée. La demande de solutions cloud, Security et IoT, et d'applications pour entreprises a continué de croître. Par ailleurs, l'étude annuelle menée par l'institut indépendant d'études de marché ISG a indiqué que la société Swisscom était le leader des fournisseurs de solutions Security en Suisse et était également très en avance en matière de solutions de cloud. Le chiffre d'affaires du secteur des solutions a progressé de CHF 20 millions (+3,8%) au premier semestre 2021.

Chiffre d'affaires, EBITDA et clientèle en hausse pour Fastweb



Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Fastweb a augmenté dans tous les segments. Grâce à une offre de télécommunication mobile attrayante et à encore plus de prestations, et malgré la saturation du marché et une forte concurrence, le nombre de clients mobiles a augmenté de 19,6% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 2,19 millions. 36% des clients utilisent une offre combinant téléphonie fixe et communication mobile. L'activité haut débit sur réseau fixe se développe aussi de manière positive grâce à une excellente qualité de réseau: fin juin 2021, Fastweb comptait 2,77 millions de clients haut débit (+3,0%). Le segment de la clientèle commerciale a lui aussi connu une évolution réjouissante: le chiffre d'affaires a enregistré une progression d'EUR 46 millions (+10,6%). Les activités wholesale affichent également une hausse du chiffre d'affaires d'EUR 18 millions (+17%). Le nombre de raccordements très haut débit que Fastweb met à la disposition d'autres opérateurs s'élève à 224 000 (+70%). Au total, le chiffre d'affaires de Fastweb a progressé à EUR 1181 millions (+6,9%). Le bénéfice d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a progressé de 5,2% pour atteindre EUR 384 millions.

Perspectives de l'EBITDA revues à la hausse pour 2021



Der finanzielle Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bleibt beim Nettoumsatz und bei den Investitionen unverändert. Swisscom erwartet einen Nettoumsatz von rund CHF 11,3 Mrd. und Investitionen von CHF 2,2 Mrd. bis CHF 2,3 Mrd. Beim EBITDA wird die Prognose um rund CHF 100 Mio. auf CHF 4,4 Mrd. bis CHF 4,5 Mrd. erhöht und berücksichtigt die laufende Geschäftsentwicklung sowie die im zweiten Quartal 2021 erfassten Sondereffekte bei der Personalvorsorge und bei den Rückstellungen. Entwickelt sich das Geschäft wie geplant, so beabsichtigt Swisscom, der Generalversammlung 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine unveränderte Dividende von CHF 22 pro Aktie vorzuschlagen.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

1.1.-30.06.2021 1.1.-30.06.2020 Änderung

(angepasst*) Nettoumsatz (in Mio. CHF) 5'583 5'443 2,6% (2,0%) Betriebsergebnis vor Abschreibungen, EBITDA (in Mio. CHF) 2'317 2'208 4,9% (2,7%) Betriebsergebnis EBIT (in Mio. CHF) 1'089 983 10,8% Reingewinn (in Mio. CHF) 1'046 736 42,1% Swisscom TV-Anschlüsse Schweiz (per 30.06. in Tausend) 1'582 1'584 -0,1% Breitbandanschlüsse Retail Schweiz (per 30.06. in Tausend) 2'027 2'048 -1,0% Mobilfunkanschlüsse Schweiz (per 30.06. in Tausend) 6'169 6'264 -1,5% Breitbandanschlüsse Fastweb (per 30.06. in Tausend) 2'774 2'692 3,0% Mobilfunkanschlüsse Fastweb (per 30.06. in Tausend) 2'188 1'830 19,6% Investitionen (in Mio. CHF) 1'083 1'075 0,7% Davon Investitionen Schweiz (in Mio. CHF) 752 779 -3,5% Mitarbeitende Konzern (Vollzeitstellen per 30.06.) 19'110 18'984 0,7% Davon Mitarbeitende Schweiz (Vollzeitstellen per 30.06.) 15'964 16'119 -1,0% * Auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Währungen Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht per 30. Juni 2021 dargestellt.

Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Mitteilung können solche zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere Aussagen im Zusammenhang mit unserer Finanzlage, den Betriebs- und Geschäftsergebnissen sowie bestimmten strategischen Plänen und Zielen beinhalten. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die tatsächlichen künftigen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten beziehen sich auf Faktoren, die sich der Kontrolle und Einschätzung von Swisscom entziehen, wie z. B. künftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Massnahmen staatlicher Regulierungsbehörden und andere Risikofaktoren, wie sie in früheren und künftigen Anmeldungen und Berichten von Swisscom und Fastweb angegeben sind, insbesondere in bei der amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereichten Anmeldungen und Berichten sowie in früheren und künftigen Anmeldungen, Presseerklärungen, Berichten und sonstigen Informationen, die auf den Webseiten der Konzerngesellschaften von Swisscom veröffentlicht werden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht unverhältnismässig auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der hier gemachten Aussagen Gültigkeit haben. Swisscom hat weder die Absicht noch eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

