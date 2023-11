Cellulaire Comment les antennes de téléphonie mobile sont-elles installées? La demande augmente, 99% de la population utilise la téléphonie mobile. La recherche de nouveaux sites de téléphonie mobile pour l'extension du réseau s'avère toutefois souvent difficile. Jetons un coup d'œil dans les coulisses. Par Michael Lieberherr 29. novembre 2023 Facebook (ouvre une nouvelle fenêtre)

Qui dit alvéole, dit ruche. Cette structure hexagonale est aussi synonyme partout de stabilité et de légèreté. Un réseau de téléphonie mobile est lui aussi conçu comme des alvéoles. Les techniciens parlent de cellules radio. Il en faut trois pour former une alvéole alimentée par plusieurs antennes. Ce n'est pas un hasard si les Américains parlent de «cellphone», c'est-à-dire de «téléphone cellulaire», pour désigner le téléphone portable.

Pour obtenir un réseau performant et couvrant l'ensemble du territoire, on aligne, comme dans une ruche, les alvéoles les unes après les autres, les cellules radio les unes après les autres. Une cellule radio se forme autour d'une antenne, également appelée secteur. Les planificateurs radio déterminent l'emplacement le plus approprié pour une antenne. En outre, il existe de très nombreuses exigences en matière de construction et de législation, et un site a besoin d'un raccordement fibre pour écouler l'ensemble du trafic réseau.

Chercher une aiguille dans une botte de foin

Lors de la planification, on définit un rayon de recherche dans une zone appropriée, où un nouveau site s'intégrerait bien dans la structure existante en alvéoles. Les «site hunters», ou chasseurs de site, se rendent ensuite sur place pour visiter des sites appropriés et contacter les propriétaires. Les opérateurs versent aux propriétaires un loyer au prix du marché pour l'utilisation du site. Si les propriétaires sont intéressés, un contrat d'utilisation est signé, puis les opérateurs planifient, construisent et exploitent l'installation. Les opérateurs recherchent le long terme et la prévisibilité, car ils réalisent des investissements importants pour la construction d'un site. En outre, comme le réseau mobile est constamment étendu dans le cadre de cycles technologiques courts, les opérateurs sont intéressés par des relations consensuelles avec les propriétaires.

Il y a malheureusement aussi des cas isolés où des sites existants sont supprimés: un bâtiment est démoli, rénové ou le contrat n'est pas renouvelé, faute d'accord. Si des sites doivent être démontés sans être remplacés, la couverture dans la zone concernée se détériore sensiblement.

La plupart du temps, il est alors tout juste possible de téléphoner à l'extérieur, car la zone est desservie par des cellules plus éloignées. C'est ce qui s'est produit à Frauenfeld, Riehen ou encore Sion. La situation est encore pire à l'intérieur des bâtiments: il n'est pas rare que plus rien ne fonctionne.

D'ailleurs, lorsque des sites sont supprimés, l'intensité du rayonnement pour les habitants ne diminue pas, bien au contraire: en effet, on sait que près de 90% du rayonnement provient de son propre appareil et non de l'antenne. Dans ce cas, les appareils proches du corps émettent beaucoup plus en cas de mauvaise couverture, afin de compenser la distance plus importante jusqu'à l'antenne de téléphonie mobile la plus proche.

Chaque propriétaire qui met son terrain à disposition pour des installations d'antennes contribue donc à une bonne infrastructure. Celle-ci profite à la population, au commerce et à l'économie. Les pouvoirs publics peuvent indirectement soutenir le développement de cette infrastructure en mettant des sites à disposition: beaucoup de communes et de cantons malins l'ont compris depuis des années et gagnent de l'argent en même temps.

