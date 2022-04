Swisscom : En quête de start-up innovantes pour moins de CO2

Swisscom est l'entreprise de télécommunications la plus durable du monde (source: World Finance, 2020): Depuis 12 ans, Swisscom exploite exclusivement des énergies renouvelables, elle a fortement réduit sa consommation et elle propose tous ses abonnements en version climatiquement neutre depuis mars 2022. D'ici 2025, Swisscom compte économiser un million de tonnes de CO2 par an en plus. Sur la base de nouvelles solution TIC innovantes à destination des clients privés et commerciaux, ceux-ci peuvent réduire massivement leur empreinte CO2. Cette contribution est plus significative sur sa propre empreinte (contribution que Swisscom peut apporter par elle-même sur sa propre chaîne de création de valeur). Plus encore: C'est si pertinent que la Suisse en tant que pays peut atteindre ses objectifs climatiques plus rapidement. Swisscom cherche donc, avec sa dixième édition du Swisscom Startup Challenge, de jeunes entreprises qui ont développé des innovations et des technologies pour protéger le climat directement ou indirectement.

Des start-up et des équipes de recherche du monde entier peuvent déposer leur candidature au Swisscom Startup Challenge d'ici 31 mai 2022. Parmi les candidatures soumises, dix jeunes entreprises seront sélectionnées et conviées en septembre 2022 à un pitch. En collaboration avec Venturelab, le jury spécialisé nommera finalement cinq gagnants. Ils obtiennent l'occasion de poursuivre le développement de leurs solutions avec des experts de l'écosystème de Swisscom dans le cadre d'un programme d'exploration sur mesure. De plus, les gagnant·e·s auront l'opportunité de recevoir un investissement de Swisscom ou de collaborer avec cette dernière.

Dixième Swisscom StartUp Challenge: échec, succès, vente à Apple



«Nous avons répété jusque tard dans la nuit, la veille du jour où les gagnants ont pitché leurs Business Cases lors du premier Startup Challenge devant les grands Venture Capitalists de la Silicon Valley», se souvient Stefan Kuentz, co-fondateur du Swisscom Startup Challenge. C'était en 2013. Entre-temps, un nouveau monde s'est ouvert pour les quelque 40 lauréat·e·s du programme de promotion avec cette visite de la Silicon Valley. «Nous étions déjà à Palo Alto depuis 1998 avec notre Outpost, et nous voulions apporter un peu de l'esprit d'entreprise californien dans l'univers des start-up suisses, et bien sûr trouver des candidats pour un investissement de Swisscom Ventures», relate Roger Wüthrich-Hasenböhler, qui a lancé l'initiative en 2013 en collaboration avec Stefan Kuentz, Urs Stender (Blue Lion aujourd'hui) et Beat Schillig de Venturelab.

Depuis, en dix ans, environ 2 000 start-up ont participé au concours, et 45 d'entre elles ont profité du programme de promotion. Près de 100 jeunes entrepreneurs ont voyagé jusqu'au Swisscom Outpost et pitché leurs Business Cases devant des grands Venture Capitalists et des géants de l'Internet. Parmi eux, on compte des start-up comme Ava (2015), Creal (2019), Ecorobotix (2017), Geosatis (2014), Gmelius (2019) ou Nanolive (2016). Swisscom Ventures, un secteur de Swisscom, a investi dans toutes ces entreprises. Six des start-up lauréates ont vendu leur entreprise entre-temps: par exemple la start-up Regtech Qumram (2016) à Dynatrade, ou la reconnaissance intelligente par image Fashwell (2016) à Apple. Quelques-uns des participants au Swisscom Startup Challenge se classent aujourd'hui dans le Top 100 des jeunes entreprises de Suisse. Malheureusement, 4 sur 45 ont déjà dû annuler leur voyage d'affaires. «Par rapport aux statistiques aux Etats-Unis, le taux d'échec au Hall of Fame du Swisscom Startup Challenge est beaucoup plus faible», déclare Beat Schillig de Venturelab. «Donc, soit la sélection est excellente, soit nous prenons moins de risques en Suisse que dans la Silicon Valley, et nous disposons d'encore plus de potentiel d'innovation inexploité. Car l'audace permet de réussir davantage!»

