Swisscom : Faites don de vos portables pour aider les Ukrainiens

Les tiroirs, caves et greniers de Suisse regorgent de vieux portables et smartphones, pour une valeur matérielle de 60 millions de francs. En effet, ils valent souvent bien plus qu'on ne l'imagine et peuvent contenir d'importantes quantités de matériaux très recherchés, comme les «terres rares». C'est pourquoi Swisscom a depuis longtemps adopté une stratégie de développement durable bien ciblée: reprendre les appareils usagés, effacer leurs données, les réutiliser ou les reconditionner pour leur offrir une seconde vie. Et ce n'est pas tout: depuis 2012, les recettes de la revente et du recyclage sont reversées à SOS Villages d'Enfants.

En mars, ces recettes sont spécialement destinées à l'association en Ukraine. Actuellement, SOS Villages d'Enfants prépare une aide d'urgence pour au moins 15 000 personnes dans le pays. «Ils ont besoin d'un soutien financier immédiat pour aider au plus vite les enfants sur place», déclare Saskia Günter, responsable Corporate Responsibility. «Nous appelons donc la Suisse à apporter le plus rapidement possible un maximum d'appareils dans nos Shops. Swisscom reversera l'intégralité des recettes réalisées et en doublera même le montant.»

Tous les appareils peuvent être donnés, quel que soit leur âge. Ils sont ensuite triés en Suisse par l'entreprise à vocation sociale Réalise et, si leur état le permet, préparés en vue de la revente. Toutes les données personnelles sont effacées. Les téléphones en état de marche sont revendus sur le marché des portables d'occasion. Ceux défectueux sont éliminés en Suisse par une entreprise licenciée par SWICO, dans le respect de l'environnement.