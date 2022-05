Swisscom : Intelligence mécanique et durabilité « à l'emporter »

Le nouveau slogan « Du bien-être à emporter », lancé en mars en même temps qu'un site web relifté, décrit bien l'ambition portée jour après jour par les collaborateurs et collaboratrices de Selecta : procurer aux consommateurs un sentiment de bien-être, où qu'ils soient et quels que soient les besoins de chacune et de chacun. « En mettant l'accent sur la durabilité et la réduction de notre empreinte carbone, le groupe entend renforcer encore ce sentiment », souligne Marissa Célette, responsable du développement durable et de la stratégie. La collecte des données par télémétrie est automatique. Le traitement des données pour la chaîne d'approvisionnement et la planification des itinéraires se déroule sur le site de la centrale d'exploitation et occupe douze personnes au total. Afin de perfectionner la technologie, notamment tout le système de paiement sans espèces, le département Recherche et Développement emploie en outre des équipes à plein temps, dont six personnes rien qu'en Suisse et d'autres à l'étranger.

Réduire les courses d'approvisionnement grâce à la télémétrie



Depuis peu, Selecta peut suivre chacune de ses ventes, produit par produit et site par site. La saisie des données de vente via une solution IoT permet non seulement d'enregistrer les produits manquants en temps réel, mais aussi d'optimiser la planification des itinéraires d'approvisionnement et de détecter immédiatement les pannes. « Autrefois, Selecta avait très peu de contrôle sur ses quelque 25 000 points de vente. Il fallait qu'un Joy Ambassador (nom donné aux collaborateurs et collaboratrices chargés du réapprovisionnement des automates - note de l'auteur) se rende sur place pour détecter les anomalies et identifier les besoins d'approvisionnement », précise Célette.

La nouvelle technologie, avec sa planification dynamique des itinéraires, a permis d'améliorer l'efficacité et la satisfaction clientèle avec, comme corolaire, une hausse de la rentabilité. Dans l'année qui a suivi l'installation de la solution de télémétrie, plus de 880 000 kilomètres ont ainsi été économisés. La prochaine étape consiste en l'exploitation des données anonymisées, lesquelles renseigneront sur les besoins des consommateurs en temps réel. Ceci nous permettra à terme de mettre en place des programmes de fidélité. « Pour atteindre cet objectif, notre défi majeur va être de résoudre le paradoxe entre un haut degré d'individualité et une standardisation élevée sur les 25 000 points de vente présents en Suisse », explique Frank Keller, directeur de Selecta Suisse.