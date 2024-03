Swisscom convainc par des chiffres solides et une bonne performance sur le marché

Michael Rechsteiner, président du Conseil d'administration, est satisfait de l'exercice 2023: «Les clients sont ravis de nos produits, de l'excellent service et du bon développement de l'infrastructure. Nos réseaux fixe et mobile ont remporté tous les tests de réseau pertinents en 2023. Nos produits Cloud et Security pour les clients commerciaux connaissent également un franc succès. Quant à notre filiale italienne Fastweb, elle ne cesse de croître depuis maintenant dix ans. En rachetant Vodafone Italia, nous renforçons encore notre activité en Italie.»

Toutes les propositions du Conseil d'administration approuvées

L'assemblée a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction du groupe pour l'exercice 2023. Lors d'un vote consultatif, l'Assemblée a pris acte du rapport de rémunération et l'a approuvé.

Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que, pour la première fois, le rapport 2023 sur les questions non financières. Ils ont par ailleurs suivi la proposition du Conseil d'administration de fixer le dividende ordinaire à CHF 22 brut par action, comme l'année précédente. Le 4 avril 2024, les actionnaires recevront un dividende net de CHF 14.30 par action après déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%.

Daniel Münger rejoint le Conseil d'administration

Comme annoncé précédemment, Alain Carrupt a renoncé à une réélection. Au nom de Swisscom, le Conseil d'administration le remercie pour son précieux engagement. Daniel Münger a été élu représentant du personnel au Conseil d'administration. Daniel Münger dispose d'une formation technique et a suivi parallèlement à son activité professionnelle diverses formations en management et en gestion d'entreprise. Il a également obtenu un diplôme de manager NPO (gestion d'associations et d'organisations à but non lucratif). À partir de 1983, il a travaillé aux PTT et a suivi une formation de spécialiste des télécommunications. Depuis 1996, il s'est engagé pour diverses organisations de salariés. De 2016 à 2023, il a dirigé le syndicat syndicom en tant que président. Daniel Münger dispose par ailleurs d'une vaste expérience politique au niveau cantonal et possède la double nationalité suisse et italienne.

Lors de l'Assemblée générale, le mandat d'un an de tous les autres membres du Conseil d'administration est arrivé à échéance. L'ensemble des membres du Conseil d'administration, le président ainsi que les membres du comité de rémunération ont été réélus individuellement par l'Assemblée générale pour un an. Fritz Zurbrügg, représentant de la Confédération, a également été confirmé pour une année supplémentaire par le Conseil fédéral.

L'assemblée générale a par ailleurs approuvé le système de rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du groupe pour 2025 et réélu le représentant indépendant et l'organe de révision pour un an.