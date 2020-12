Swisscom : Les vainqueurs du Swisscom StartUp Challenge 2020

Bref portraits des vainqueurs



Fotokite: Fotokite fournit aux équipes de sécurité publique des solutions de connaissance situationnelle, sur site comme à distance, pour les aider à assurer leur propre sécurité, à sauver des vies et à préserver les biens. Les systèmes Fotokite sont montés sur le toit des véhicules des équipes de sécurité publique et fonctionnent par simple pression d'un bouton. Ils diffusent des vidéos RVB et de thermographie aérienne pour aider les équipes à évaluer les scènes d'intervention d'urgence. Fotokite est une spin-off de l'EPFT formée par 50 personnes, basée à Zurich, Syracuse et Boulder.

HEGIAS AG: HEGIAS VR est la première solution automatisée et basée sur un navigateur/cloud au monde conçue pour visualiser et communiquer au moyen de la réalité virtuelle dans le secteur de la construction et de l'immobilier. Elle permet à une ou plusieurs personnes de visualiser et de modifier les plans 3D d'architectes dans un monde virtuel, depuis n'importe quel endroit, à n'importe quelle étape de la planification ou de la construction, et ce d'un simple clic sur un bouton.

qiio AG: qiio fournit des solutions IoT cellulaires sécurisées, prêtes à l'emploi, edge-to-cloud et optimisées pour une connectivité bidirectionnelle dans le cloud. Nous fournissons aux clients tout ce dont ils ont besoin pour se connecter, surveiller et contrôler leurs actifs industriels en toute sécurité. La technologie qiio est idéale pour les applications IoT de haute sécurité nécessitant une gestion, une surveillance et une maintenance prédictive à distance dans des endroits difficiles d'accès.

Robotic Systems Lab (ETH): Nous concrétisons une technologie de pointe en matière de téléopération et d'automatisation de machines lourdes - et fournissons une solution qui permet à l'homme de travailler dans des endroits trop dangereux ou trop éloignés pour lui. Notre solution sans pilote permet de nettoyer les munitions en toute sécurité, de ramasser des arbres dans des forêts éloignées, de dégager les routes recouvertes d'éboulements et de coulées de boue et de continuer à travailler pendant les pandémies.

ZaiNar, Inc (USA): ZaiNar permet de localiser en temps réel tout appareil 5G, à un mètre près et en 3D. La localisation ZaiNar est le fruit d'avancées brevetées en matière de traitement des signaux pour le suivi des téléphones, voitures, drones et IoT, sans modification du matériel et sans consommation de batterie. Utilisant un spectre d'un ordre ou d'une magnitude inférieur à celui des autres techniques de positionnement, ZaiNar est flexible sur l'ensemble des fréquences et des protocoles.