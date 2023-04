Swisscom: Moody's augmente la note à "A1", perspective toujours "stable"

Zurich (awp) - Moody's a relevé la note de Swisscom à "A1" de "A2" et confirmé la perspective "stable". Ce relèvement reflète la politique financière conservatrice et prédictible de l'entreprise, a précisé l'agence de notation lundi soir. L'amélioration continuelle de la prestation opérationnelle et la dynamique positive du marché suisse des télécoms ont aussi eu un effet positif.

Moody's s'attend à ce que Swisscom continue d'afficher un solide profil financier. Le groupe profite aussi du soutien implicite de la part du gouvernement suisse.

Le dividende relativement élevé accordé aux actionnaires constitue un point négatif, de même que la concurrence sur le marché suisse des télécoms, les investissements élevés dans les réseaux fibre et radio ainsi que la diversification géographique limitée.

cg/rp