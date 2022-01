Swisscom : Partenariat stratégique entre Orell Füssli et Swisscom

Aujourd'hui encore, la plupart des certificats et des attestations de documents officiels doivent être établis au format physique. Cependant, depuis l'introduction du certificat COVID numérique, les citoyennes et citoyens suisses ont été de plus en plus nombreux à expérimenter la simplicité d'un certificat entièrement numérique sur smartphone. Les certificats numériques du futur pourront être utilisés sans rupture de support dans les procédures numériques, ce qui devrait permettre une efficacité accrue et un traitement simplifié, tout en favorisant l'apparition de nouveaux modèles commerciaux.

Orell Füssli et Swisscom ont conclu un partenariat en vue de proposer aux citoyennes et citoyens, aux entreprises et aux pouvoirs publics des certificats numériques fiables, infalsifiables et intelligents. Les utilisatrices et utilisateurs pourront les afficher en temps réel sur leur smartphone et les utiliser à des fins de vérification dans les processus commerciaux et administratifs. Par ailleurs, les deux entreprises prévoient d'associer aux certificats numériques des fonctionnalités offrant à la population, aux entreprises et aux administrations de nouvelles possibilités d'interaction. Les premières applications devraient être proposées dans les douze prochains mois.

L'obtention et l'utilisation de preuves numériques permettront de nouvelles possibilités d'interaction, plus efficaces. Quelques exemples:

Preuve de l'âge: vérification de l'âge lors de l'achat de produits soumis à une limite d'âge ou lors des contrôles des entrées

Dossiers de candidature avec possibilité de vérification numérique

Combinaison avec des signatures pour les déclarations numériques de consentement, c.-à-d. signatures numériques juridiquement valables

Les solutions développées conjointement par Orell Füssli et Swisscom reposeront sur les principes du respect de la vie privée dès la conception (privacy by design), de la minimisation des données et de la sauvegarde décentralisée des données, et vont ainsi dans le sens de la décision de principe du Conseil fédéral du 17 décembre 2021 sur l'e-ID, visant à garantir aux utilisateurs une maîtrise maximale sur leurs données (self sovereign identity ou SSI).

Le partenariat entre les deux entreprises associe les savoir-faire éprouvés d'Orell Füssli, en tant que fournisseur de technologies de sécurité et de systèmes d'identification, et de Swisscom, leader des télécommunications et des services informatiques en Suisse. Orell Füssli apporte une expérience de plusieurs décennies dans le domaine des solutions de sécurité pour l'État et les citoyens, par exemple en matière d'impression des billets de banque ou de fabrication de documents d'identité. Par ailleurs, sa filiale Procivis propose des technologies de pointe dans le domaine des solutions d'identité sur smartphone pour les prestations administratives, garantissant un stockage décentralisé des données. Swisscom offre aux particuliers et aux entreprises des prestations numériques allant du divertissement aux solutions informatiques globales pour les banques. Par ailleurs, Swisscom figure parmi les entreprises leaders en Suisse et dans toute l'UE sur le marché des services de confiance tels que les signatures numériques juridiquement valables et les scellés électroniques blockchain. De plus, Swisscom souhaite élargir ses activités dans le domaine SSI - tant au niveau de l'accès que de l'exploitation réseau (nodes).

Daniel Link, CEO du groupe Orell Füssli: «Nous sommes très heureux de faire avancer les technologies de certificat numérique avec un partenaire solide tel que Swisscom. Les preuves numériques constituent un thème d'avenir essentiel et présentent un fort potentiel pour gagner en efficacité et réduire les coûts. Avec Swisscom, nous entendons développer un système qui simplifie l'interaction entre les personnes et les organisations. Les utilisateurs sont au premier plan, et doivent pouvoir conserver la maîtrise de leurs données et de l'utilisation de ces dernières.»

Urs Schaeppi, CEO Swisscom: «Aujourd'hui déjà, nous pouvons télétravailler depuis notre domicile, regarder notre programme TV préféré en tout lieu et à toute heure, et payer facilement avec notre smartphone - chaque jour, les services numériques nous simplifient la vie. Les preuves numériques, que ce soit pour la vérification de l'âge, les candidatures dans la recherche d'emploi ou la conclusion de contrats, sont la prochaine étape sur la voie de la simplification, pour les particuliers comme pour les entreprises et les administrations. Nous sommes très heureux de travailler avec Orell Füssli au développement d'une solution pour faire des preuves numériques une réalité simple à utiliser au quotidien.»