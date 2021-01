Swisscom : Première expérience de musique décentralisée de Suisse

BLAY (Bligg et Marc Sway), Flavie Léa et d'autres jeunes artistes de «Sing It Your Way» joueront ensemble le 3 janvier à 18 h depuis 5 lieux différents. Ils interpréteront pour la première fois en live la nouvelle chanson «Denkmal» de BLAY - ensemble, mais de manière décentralisée. En effet, les musiciennes et musiciens seront à Bellinzone, Montreux, Klosters, Zurich, Berne et Volketswil, tandis que Swisscom réunira leurs voix et instruments via le réseau Swisscom pour une expérience en live.

La chanteuse et compositrice Flavie Léa déclare: «Je me réjouis énormément de vivre cette expérience musicale en live avec BLAY, les jeunes artistes et Swisscom. Cela fait des mois que je ne suis pas montée sur scène. Ensemble, nous allons créer un événement live unique par les temps qui courent.» Et Bligg d'ajouter, lors du communiqué de presse commun: «Le grand défi sera de tout synchroniser. Si les Tessinois ont une mesure d'avance sur les Zurichois, ça s'entendra.»