Swisscom : Prêts pour une nouvelle aventure

Après deux années de pandémie, la formation professionnelle est en effervescence - et Swisscom s'implique activement dans de nombreux projets. Avec notamment le lancement d'un tout nouvel apprentissage professionnel: la formation de «Développeur digital business CFC» est une première mondiale et revêt une grande importance pour la numérisation en Suisse. En effet, elle constitue l'interface, hautement nécessaire, entre la technologie et la pratique et aide à concevoir des produits et processus numériques tournés - autant que possible - vers la pratique. En août 2023, les premiers apprenants entameront cette nouvelle formation. De plus, Swisscom a mis sur pied, en partenariat avec l'école professionnelle de Baden, le projet «Lernevolution», qui vise à apporter plus de souplesse dans le concept de formation des écoles professionnelles. Dans quelques jours, 16 apprenants se lanceront dans ce projet pilote d'une durée de quatre ans. Swisscom s'implique également dans la nouvelle formation d'employé de commerce. Celle-ci est en cours de remaniement et pourra débuter dans sa nouvelle mouture en août 2023 également.

Marc Marthaler, Head of Next Generation: «Nous constatons que la demande en modèles de formation plus flexibles continue d'augmenter. J'ai hâte d'être au 2 août pour accueillir 265 nouveaux apprenants et quatre étudiants dans leur formations et leur cursus aux possibilités sans limites.»