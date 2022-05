Swisscom : Révolutionner la fabrication du béton à l'aide d'un processus entièrement numérisé

La composition du béton n'est un secret pour personne : du ciment, de l'eau et des granulats minéraux. Ce matériau de construction, déformable et ultra-résistant à la compression après durcissement, jouit d'une popularité incontestée. Son problème réside dans la production du ciment, qui sert de liant, un processus pour le moins vorace en énergie. Afin de proposer un modèle de construction durable, MOBBOT mise sur l'aérodynamisme du béton projeté, combiné à l'utilisation d'un robot automatisé. Cette méthode permet non seulement d'utiliser des matériaux recyclés disponibles localement, mais surtout de réduire la consommation de matériaux primaires.

Améliorations grâce à la collecte de données



De nombreux aspects du secteur de la construction n'ont pas évolué depuis des années. La collecte de données en temps réel par les robots est une méthode innovante qui permet d'optimiser les processus. Or, comme l'explique Aurélie Favier, responsable développement durable chez MOBBOT, « on ne peut améliorer que ce qui est mesurable ». L'innovation de la petite entreprise fribourgeoise a de fortes retombées dans le secteur. « En collectant des données en temps réel et en les transposant directement dans les travaux en cours, il est possible d'optimiser l'agilité de la production et de réduire considérablement la consommation de béton », précise Aurélie Favier. On obtient ainsi des améliorations sur les plans économique, social et environnemental.

MOBBOT tire son nom de la pièce maîtresse du système : le robot mobile. Ce système mobile peut être monté sur le chantier en quelques heures seulement. Avantage de taille par rapport à l'impression 3D traditionnelle, il permet de fabriquer sur mesure des éléments d'une épaisseur de 8 à 30 centimètres tels que des coffrages pour le passage des câbles, des puits ou des murs de soutènement. De même, les armatures et les anneaux de levage, qui doivent en principe être enrobées de mortier ultérieurement, peuvent être intégrés dès le départ. Bénéfice : une logistique davantage sécurisée et des délais d'exécution de mandats raccourcis à 24 heures. Cablex, une filiale de Swisscom, a ainsi déjà mené à bien de nombreux projets de chambres en béton pour câbles de signalisation et de télécommunication ou pour câbles basse, moyenne et haute tension. L'entreprise compte notamment parmi ses clients de renom l'office des ponts et chaussées de la ville de Zurich.