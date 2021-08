Swisscom : Transport de marchandises optimisé grâce à l'IoT

L'un des moyens de transport de marchandises les plus respectueux de l'environnement est indéniablement le transport ferroviaire. Mais l'envoi d'une cargaison via des wagons de marchandises n'est pas pour autant synonyme d'efficience. «Les wagons non utilisés dans un trajet donné sont conduits à vide car ils doivent récupérer des marchandises ou rejoindre un dépôt. Ces trajets à vide sont tout sauf efficients; ils engendrent des pertes inutiles d'électricité et de temps.» Tel est l'avis de Daniel MacGregor, co-fondateur de Nexxiot, spin-off de l'EPFZ et grande gagnante de l'édition 2021 du IoT Climate Award de Swisscom. L'entreprise suisse entend rendre le transport mondial de marchandises plus efficient et plus durable à l'aide de l'«Internet des objets» (IoT). C'est dans cette optique que la société a développé le «Globehopper», un dispositif alimenté par l'énergie solaire pouvant être fixé à un wagon de marchandises ou à un container. Le Globehopper enregistre les itinéraires effectués et transmet l'information en temps réel à la plateforme de données basée sur le cloud de Nexxiot. L'analyse de ces données permet le calcul de trajets plus efficaces. Résultat: une même quantité de wagons pour un transport plus durable et davantage de marchandises.

Logistique optimisée grâce à l'IoT



Au début, Daniel MacGregor lui-même était surpris par cette montée en flèche de l'efficience. «Nous avions reçu un mandat de traçage d'une entreprise néerlandaise et devions évaluer l'efficacité du transport de ses biens. Le résultat s'est avéré alarmant. Notre mandant était loin de se douter que ses processus étaient si peu efficients.» Le mérite de tels constats ne revient pas uniquement au Globehopper. C'est avant tout l'ensemble des données de mesure recueillies et les algorithmes élaborés par Nexxiot qui permettent au dispositif de tirer les bonnes conclusions. «Les wagons de marchandises ne sont soumis à aucun système de contrôle», indique le fondateur de l'entreprise, avant d'illustrer son propos: «Lorsqu'une livraison n'arrive pas dans les délais fixés, le logisticien de l'entreprise appelle une à une les gares que le wagon devrait avoir traversées avec les marchandises. Plusieurs jours s'écoulent parfois avant que celui-ci ne soit localisé.» La solution de Nexxiot permet d'éviter de tels désagréments: l'entreprise fixe le Globehopper aux wagons de ses clients, analyse les données recueillies de manière automatisée et met ainsi sa clientèle sur la voie royale de l'efficience. «Notre système permet notamment de transporter les marchandises de différents clients dans un même wagon, une grande première en logistique», se félicite Daniel MacGregor.

30 000 tonnes de CO 2 économisées



Le transport de marchandises d'un point A à un point B représente jusqu'à 7% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, et la tendance est à la hausse. Avec sa solution, Nexxiot a contribué à l'économie de près de 30 000 tonnes de CO 2 dans plus de 160 pays l'année dernière. Selon le chef de l'entreprise, ce succès n'est pas tombé du ciel: «Nous sommes une équipe particulièrement interdisciplinaire. J'étais moi-même chasseur de têtes dans le département des finances, mais j'ai vu le potentiel des technologies IoT, et j'ai compris que les données et leur analyse allaient revêtir une importance cruciale à l'ère du Big Data», raconte Daniel MacGregor.

Traçage et analyse des données pour une transparence totale



L'offre de Nexxiot a toutefois vocation à s'élargir. Daniel MacGregor poursuit: «L'innovation et le développement sont des valeurs profondément ancrées dans notre entreprise. Nous poussons nos recherches toujours plus loin. Notre offre va donc sans cesse s'élargir et évoluer.» L'équipe travaille actuellement avec les CFF dans le cadre d'un projet de détection automatique des déraillements, chocs et secousses pouvant endommager les wagons. Quelles perspectives pour l'IoT? Grâce au traçage et à l'analyse des données, Daniel MacGregor et son équipe acquièrent des connaissances internes très utiles. «Ainsi, l'ensemble du système présentera une bien meilleure transparence. Selon moi, la transparence est un enjeu d'avenir pour les chaînes de livraison du monde entier. Rien qu'au niveau des marchandises, son importance est déjà si grande, qu'une entreprise dont les processus ne sont pas transparents et qui n'exerce pas de contrôle sur ses données sera bientôt hors concours.»

Dernières nouvelles de Swisscom S'abonner à la Newsletter Téléchargement en cours...