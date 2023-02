Swisscom : Un pionnier nous a quittés

Le téléphone portable, un maillon du quotidien



Dans les années 1990, Télécom PTT était à la pointe de l'innovation et savait surprendre les spécialistes. Les premières pas en matière d'itinérance avec les pays scandinaves - Suède, Norvège et Finlande - ont été présentés en 1991 et très vite, la communication avec l'étranger est devenue la référence, y compris sur le téléphone portable. Avec la norme GSM, la téléphonie mobile, sous le nom de Natel C et D, a vu son nombre d'utilisateurs augmenter. Une invention placée sous la responsabilité de Walter Heutschi a entraîné une hausse phénoménale des numéros mobiles à partir de 1997: le portable Prepaid a permis aux utilisateurs peu fréquents d'accéder eux aussi à la communication mobile. Ce qui servait alors «en cas d'urgence», «pour atteindre les enfants» ou «en randonnée» est très vite devenu le quotidien de toute la population. A fortiori quand Swisscom, toujours en première ligne, a rendu le portable Prepaid compatible avec l'itinérance et qu'il est ainsi devenu le compagnon incontournable en vacances. Le bon service clientèle a lui aussi contribué au succès. Pour la première fois, un service n'était plus installé sur chacun des 17 sites de direction, mais concentré sur les sites de Lausanne, Olten, Coire et Bellinzone. La surveillance du réseau a été regroupée de la même manière, d'abord à Olten et Lausanne, puis peu après à Coire. Télécom/Swisscom a poursuivi la collaboration internationale avec les pionniers nordiques en Europe, mais a également développé des partenariats dans le monde entier. Walter Heutschi et son équipe ont réussi à mettre en place en Inde et en Malaisie une communication mobile basée sur le Prepaid. Ils avaient senti l'opportunité dans les pays où le système Postpaid était défaillant.

Potentiel sous-estimé des SMS



Entrepreneur dans l'âme



Walter Heutschi a quitté Swisscom au printemps 2000. Ce n'était pas un secret: pour le pionnier et l'entrepreneur, on recherchait un manager pour l'activité de communication mobile. Carsten Schloter était alors la personne idéale. Il lui a laissé un secteur Mobile qui a renforcé le leadership commercial de Swisscom et permis à l'entreprise de rester en pole position même après l'arrivée de ses concurrents (Orange et Diax à l'époque). Walter Heutschi a emmené les affaires liées à l'itinérance avec lui dans sa société Togewa, où a été également intégrée l'activité internationale des filiales de Swisscom Mobile, Swiss Clearline et Comfone. L'entrepreneur Heutschi l'avait compris, les sociétés créées ou en cours de création dans le monde entier avaient besoin de services d'itinérance, de cartes SIM et d'une facturation simple via une seule et même plateforme. Lorsque l'itinérance est revenue à l'entreprise Swisscom, le temps était alors venu pour Walter Heutschi de prendre du recul et de se consacrer à un projet qui lui tenait à cœur: à Balsthal, d'où ce coiffeur de formation est originaire, les hôtels de tradition Rössli, Kornhaus et Kreuz n'étaient plus au goût du jour et menaçaient de disparaître. Il s'est donné pour mission de rénover ce triangle au cœur de la ville pour le faire entrer dans l'avenir. Avec sa partenaire Géraldine Philippe, il y est parvenu avec brio grâce à l'hôtel Balsthal, comme peuvent le voir toutes celles et ceux qui visitent la petite commune de Thal.

La cérémonie d'adieu à Walter Heutschi aura lieu le 17 février 2023 à 15h00 en l'église Friedhofskirche de Balsthal.