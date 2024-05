Swisscom AG est le 1er opérateur de télécommunications suisse. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications fixes et mobiles (67,8%) : prestations de téléphonies fixe et mobile, de transmission de données, d'accès à Internet, diffusion de chaînes TV et de stations radio, etc. ; - réalisation, maintenance et exploitation d'infrastructures de communication (10,6%) ; - prestations de services d'interconnexion (8,3%) : à destination des opérateurs de télécommunications ; - vente de téléphones fixes et mobiles (8%) ; - autres (5,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (77,6%) et Italie (22,4%).

Secteur Services intégrés de télécommunications