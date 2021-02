Swisscom : atteint les objectifs 2020

«L'année dernière, nous avons agi avec succès dans un environnement difficile et réalisé un résultat d'exploitation solide avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur», affirme le CEO, Urs Schaeppi, satisfait. «Le succès est d'autant plus remarquable du fait que plus de 80% de nos collaborateurs travaillaient à domicile en raison de la pandémie de Covid-19 et garantissaient l'exploitation à tout moment malgré les charges accrues sur le réseau. Le contexte de marché reste par ailleurs marqué par des promotions agressives, une concurrence intense et un effondrement des prix dans l'activité de base en Suisse. La victoire à tous les tests des réseaux de communication mobile en Suisse et la satisfaction élevée des clients privés et commerciaux m'ont fait particulièrement plaisir. Nous avons réussi à compenser les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur l'itinérance et les offres de blue grâce à une croissance des solutions de cloud et de sécurité et chez Fastweb ainsi qu'à des accroissements de l'efficacité. Notre filiale Fastweb en Italie affiche une croissance durable en termes de chiffre d'affaires, de résultat d'exploitation et de clients. En dépit des insécurités liées à la pandémie de Covid-19, le groupe table sur un résultat solide pour 2021.»

brightcoveVideo_skipAdTitle brightcoveVideo_skipAdCountdown brightcoveVideo_skipAdRest brightcoveVideo_skipAdForReal

Pression élevée sur les prix pour les activités de base en Suisse - croissance de Fastweb



Le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 3,1% pour atteindre CHF 11 100 millions, tandis que le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a augmenté de 0,6% pour s'établir à CHF 4382 millions. Sur une base comparable et à taux de change constants, le chiffre d'affaires a reculé de 2,3% et l'EBITDA est resté stable. La pandémie de Covid-19 a surtout eu une influence négative sur les chiffres d'affaires associés à l'itinérance, mais les effets sur le résultat d'exploitation sont restés globalement minimes. Dans ses activités de base, saturées en Suisse, Swisscom a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 8275 millions (-3,5%). La régression de chiffre d'affaires de CHF 298 millions s'explique surtout par la pression persistante sur les prix et par les conséquences du Covid-19. Environ un tiers (CHF 89 millions) est imputable à l'itinérance. En Italie, les activités ont évolué de manière positive: la croissance du chiffre d'affaires de Fastweb par rapport à l'année précédente s'élève à EUR 86 millions (+3,9%). Dans l'activité principale en Suisse, l'EBITDA a connu une augmentation de 1,2% pour atteindre CHF 3527 millions; sur une base ajustée, le recul représente 0,5%. La diminution résultant de la baisse du chiffre d'affaires a été en majeure partie compensée par une efficacité accrue. Pour Fastweb, l'EBITDA a augmenté de 4,5% à EUR 784 millions. Le résultat d'exploitation (EBIT) a progressé de 1,9% à CHF 1947 millions. Au final, il en résulte un bénéfice net de CHF 1528 millions, inférieur de CHF 141 millions ou 8,4% par rapport à celui de l'année précédente. Dans ce contexte, il faut tenir compte de l'effet non récurrent positif à hauteur de CHF 269 millions dans la charge d'impôt sur le résultat.

Leader technologique grâce à des investissements élevés dans les réseaux

Swisscom investit sans cesse dans la qualité, la couverture et la performance de son infrastructure de réseau, renforçant ainsi son leadership technologique. Les investissements à l'échelle du groupe étaient toujours à un niveau élevé, soit CHF 2229 millions (-8,6%), et demeurent stables sur une base comparable. En 2019, CHF 196 millions étaient imputables aux dépenses pour les fréquences de communication mobile 5G.

Le déploiement du haut débit sur le réseau fixe se poursuit



Fin 2020, Swisscom avait raccordé plus de 4,4 millions de logements et commerces en Suisse, soit 82%, au très haut débit (plus de 80 Mbit/s). Plus de de 3,1 millions, soit 59%, des logements et commerces bénéficient de connexions à plus de 200 Mbit/s. 32% sont couverts par un débit de 10 Gbit/s. D'ici fin 2021, Swisscom aura équipé toutes les communes du très haut débit et même les localités les plus reculées y auront accès. Swisscom s'est par ailleurs fixé des objectifs d'extension ambitieux jusqu'à 2025, dans le but d'offrir le meilleur réseau de Suisse à tous les clients, partout et à tout moment. D'ici la fin de l'année 2025, la couverture en fibre optique des logements et des commerces (FTTH) devrait s'élever ainsi à 60%.

Développement rapide du réseau de communication mobile en raison des besoins en forte croissance



Fin 2020, le réseau 4G/LTE de Swisscom couvrait 99% de la population suisse. Les clients veulent encore plus de vitesse: un débit de transmission de 1 Gbit/s a été atteint dans un train en marche sur un tronçon test grâce au regroupement des technologies 4G et 5G. Actuellement, Swisscom dessert 96% de la population suisse par une version 5G de base. Fin 2020, Swisscom disposait de 1239 antennes dans 522 communes avec la version complète 5G+. Le volume des données a augmenté de 29% par rapport à l'année précédente en raison des besoins accrus sur le réseau de communication mobile. Depuis 2010, le volume de données a été multiplié par cent. Pour éviter une saturation des données sur le réseau et faire progresser la numérisation de l'économie et de la société, le développement du réseau de communication mobile est plus important que jamais.

Convergence: l'offre combinée inOne continue de progresser



Le nombre de connexions TV et haut débit reste élevé et la demande d'offres combinées perdure. Les clients privés apprécient tout particulièrement la modularité et la flexibilité de l'abonnement inOne.

inOne, moteur important de la convergence



Fin 2020, Swisscom comptait 2,45 millions de clients inOne dans le segment de la clientèle privée. inOne représente dans ce segment 68% de l'ensemble des abonnements mobiles et 76% des raccordements à haut débit, tandis que 46% des clients utilisent une offre combinée.

Croissance des marques secondaires et tierces



Les marchés du haut débit et de la TV sont saturés et fortement conditionnés par les promotions. Le nombre des raccordements fixes à haut débit est en léger recul par rapport à l'année précédente, malgré une croissance des marques secondaires et tierces de 14 000 raccordements. Le nombre de raccordements TV est resté stable. La tendance à la baisse de la téléphonie fixe traditionnelle ralentit en raison de la fin de la migration sur IP: fin 2020, Swisscom comptait 1,52 million de lignes de téléphonie fixe, ce qui correspond à une baisse de 71 000 lignes sur une base annuelle. Le nombre de raccordements Postpaid dans la télécommunication mobile a progressé de 81 000 par rapport à l'année précédente. 62 000 sont à mettre sur le compte des marques secondaires et tierces comme Wingo et M-Budget Mobile. Le nombre de raccordements Prepaid a diminué de 190 000. Fin 2020, Swisscom recensait 6,22 millions de raccordements mobiles au total.

blue pour la TV, le streaming, le cinéma et le gaming - boom pour le Smart Home



Dans le domaine des offres de divertissement, Swisscom a lancé en septembre la famille de produits Swisscom blue: une expérience de divertissement complète avec de nouvelles offres, de nouveaux contenus et la liberté d'y accéder où l'on veut. blue TV est le socle de cette nouvelle offre. Bluewin s'appelle maintenant blue News, blue+ est le leader du streaming et de la TV payante en Suisse. Les clients de la concurrence peuvent également utiliser blue. Depuis le 20 octobre, les clients Swisscom peuvent de nouveau suivre en direct les matches des ligues de championnat de hockey sur glace suisse, et ne plus en manquer aucun. Les chaînes MySports peuvent être souscrites très facilement en quelques clics sur la nouvelle plateforme TV et payées via la facture Swisscom. Swisscom enregistre une forte croissance dans le réseau domestique (Smart Home) permettant de commander par exemple la lumière, la musique ou des dispositifs d'alarme. Fin 2020, 340 000 appareils étaient connectés via la Home App de Swisscom, soit trois fois plus que l'année précédente. 250 000 clients utilisent l'application régulièrement (+39%). Dans le but de faciliter la communication avec le client, l'appli My Swisscom permet d'accéder directement aux frais courants, factures et produits. L'application a été téléchargée déjà plus de 1,2 million de fois et la moitié l'utilise régulièrement.

Clients commerciaux: forte concurrence et demande croissante de solutions TIC



Le marché des clients commerciaux est toujours marqué par une forte concurrence et par les nouvelles technologies. En comparaison avec l'année précédente, le chiffre d'affaires généré par les services de télécommunication a diminué de 6,6% pour s'établir à CHF 1721 millions. Swisscom occupe une solide position en tant que fournisseur de services complets et la satisfaction de la clientèle demeure élevée. Les solutions cloud, de sécurité et Unified Communication & Collaboration (Conferencing Services par exemple) affichent des progressions. Le chiffre d'affaires du secteur des solutions est resté presque stable à un niveau de CHF 1058 millions (+0,9%).

Portefeuille clients, chiffre d'affaires et résultat d'exploitation en progression pour Fastweb



En Italie, Fastweb a une nouvelle fois réalisé un exercice réussi avec une croissance impressionnante. Le domaine du haut débit sur le réseau fixe a connu une évolution positive: en l'espace d'un an, le nombre de clients raccordés au haut débit est passé à 2,75 millions, soit une croissance de 4,2%. Sur un marché de la communication mobile saturé et très disputé, l'entreprise enregistre à nouveau, par rapport à l'année précédente, une croissance de 12,3% du nombre de clients, qui s'établit à 1,96 million. Fastweb mise toujours plus sur la convergence: déjà 34% des clients utilisent une offre combinant téléphonie fixe et communication mobile. Le segment de la clientèle commerciale continue aussi d'évoluer de manière positive, avec une croissance du chiffre d'affaires d'EUR 45 millions (+5,2%). Au total, Fastweb a pu augmenter son chiffre d'affaires à EUR 2304 millions (+3,9%). Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) s'inscrit à EUR 784 millions (+4,5%).

Changements au sein du Conseil d'administration



Le mandat d'un an de tous les membres du Conseil d'administration arrivera à échéance lors de l'Assemblée générale du 31 mars 2021. Comme déjà communiqué, le président du Conseil d'administration, Hansueli Loosli (1955), atteindra la durée de mandat maximale de douze ans prévue par les statuts lors de l'Assemblée générale et ne se représentera donc pas. Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire Michael Rechsteiner (1963) au poste de président. Ce dernier siège au Conseil d'administration depuis 2019. Les autres membres du Conseil d'administration se représentent pour un nouveau mandat. Le Conseil d'administration propose Guus Dekkers (1965) comme membre de l'organe. Guus Dekkers est néerlandais. Il possède un haut niveau d'expertise technologique et une vaste expérience internationale en matière de gestion et de transformation sur les marchés des clients privés et professionnels dans divers secteurs. Il est actuellement Chief Technology Officer chez Tesco Plc à Londres, où il est responsable de la numérisation de toutes les activités de Tesco dans le monde. Il est titulaire d'un master en sciences informatiques ainsi que d'un Master of Business Administration.

Le versement d'un dividende inchangé de CHF 22 par action sera proposé à l'Assemblée générale au titre de l'exercice 2020. En raison du Covid-19 et sur la base de l'ordonnance correspondante, le Conseil d'administration a décidé d'organiser l'Assemblée générale 2021 sur le mode virtuel, comme l'année dernière. Les actionnaires seront informés en temps voulu.

Perspectives 2021: un EBITDA d'environ CHF 4,3 milliards



Pour l'exercice 2021, Swisscom table sur un chiffre d'affaires net de CHF 11,1 milliards environ, un EBITDA de CHF 4,3 milliards environ, et des investissements de CHF 2,3 milliards environ. Si les objectifs sont atteints, l'entreprise prévoit de proposer à l'Assemblée générale 2022 le versement d'un dividende inchangé attractif de CHF 22 par action pour l'exercice 2021. La vive concurrence et la pression sur les prix se poursuivront dans l'activité de base en Suisse. Comme cela a déjà été annoncé, Swisscom entend réduire ses coûts annuels de CHF 100 millions en 2021 et 2022 également, comme au cours des années précédentes. Les économies sont principalement réalisées par des processus de travail simplifiés, des systèmes plus efficaces et une réduction des postes à pourvoir. En revanche, de nouveaux emplois sont créés dans les secteurs de croissance comme le cloud ou la sécurité. Dans l'ensemble, Swisscom mise en 2021, en fonction de l'évolution du marché, sur un léger recul de l'offre d'emplois en Suisse. Comme jusqu'ici, une planification réfléchie permettra à Swisscom d'absorber autant que possible un recul par le biais des fluctuations naturelles et des départs à la retraite ou de trouver d'autres solutions. Comme par le passé, Swisscom mise fortement sur la formation des apprenants. En 2021, elle offrira environ 900 places d'apprentissage.

Les principaux chiffres en bref

01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 Variation

(après correction*) Chiffre d'affaires net (en millions de CHF) 11 100 11 453 -3,1%

(-2,3%) Résultat d'exploitation avant amortissements, EBITDA (en millions de CHF) 4 382 4 358 0,6%

(0,0%) Résultat d'exploitation, EBIT (en millions de CHF) 1 947 1 910 1,9% Bénéfice net (en millions de CHF) 1 528 1 669 -8,4% Raccordements TV en Suisse (au 31 décembre, en milliers) 1 554 1 555 -0,1% Raccordements à haut débit, segment Retail, CH (au 31 décembre, en milliers) 2 043 2 058 -0,7% Raccordements de communication mobile en Suisse (au 31 décembre, en milliers) 6 224 6 333 -1,7% Raccordements haut débit Fastweb (au 31 décembre, en milliers) 2 747 2 637 4,2% Raccordements de communication mobile Fastweb (au 31 décembre, en milliers) 1 961 1 746 12,3% Investissements (en millions de CHF) 2 229 2 438 -8,6% Dont investissements en Suisse (en millions de CHF) 1 596 1 770 -9,8% Effectifs du groupe (équivalents plein temps au 31 décembre) 19 062 19 317 -1,3% Dont collaborateurs en Suisse (équivalents plein temps au 31 décembre) 16 048 16 628 -3,5%



* Sur une base comparable et à taux de change constants



Swisscom utilise divers indicateurs de performance alternatifs. Les définitions ainsi que le rapprochement avec les valeurs conformes aux IFRS sont présentés au chapitre Marche des affaires du rapport de gestion 2020.

Disclaimer

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives portent en particulier sur notre situation financière, sur les résultats d'exploitation, les résultats de l'entreprise de même que sur des plans et des objectifs stratégiques spécifiques. Ces déclarations prospectives étant exposées à des risques et à des incertitudes, les résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents de ceux ressortant expressément ou implicitement de ces déclarations. Bon nombre de ces risques et de ces incertitudes dépendent de facteurs que Swisscom ne peut contrôler ni estimer, p. ex. les conditions futures du marché, les fluctuations de change, le comportement des autres acteurs du marché, les mesures des autorités de régulation de l'Etat et d'autres facteurs de risque, tels qu'ils ont été indiqués dans les communications et les rapports de Swisscom et de Fastweb, en particulier ceux enregistrés auprès de l'autorité de surveillance américaine des bourses, à savoir la Securities and Exchange Commission, de même que dans les communications, communiqués de presse, rapports et autres informations, anciens et futurs, publiés sur les pages web des sociétés du groupe Swisscom. Les lecteurs sont invités à ne pas s'appuyer à l'excès sur les déclarations prospectives, qui ne valent qu'à la date de la présente communication. Swisscom écarte toute intention ou obligation de mettre à jour et revoir ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement.

S'abonner aux news

Abonnez-vous à nos news par e-mail