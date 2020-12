Swisscom : blue Sports obtient les droits du football suisse

Depuis 14 ans, blue Sports est le numéro 1 du football suisse - et va le rester: blue Sports a obtenu les droits de retransmission de tous les matches de Super League et de la Challenge League pour les saisons 2021 à 2025. Ainsi rien ne change pour les clients blue Sports: ils continueront à recevoir l'ensemble des matches en direct. Et comme auparavant, blue Sports maintiendra une couverture live complète et de qualité en français, en allemand et en italien, avec les productions des studios de Volketswil et Granges-Paccot.

Dans le même temps, il y aura toujours au moins un match par journée en libre accès pour les deux ligues: comme auparavant, un match de Super League par journée sera diffusé sur les chaînes de la SRG SSR. Les retransmissions de blue Sports seront elles aussi disponibles dans leur intégralité aux clients d'autres fournisseurs - entre autres via l'appli Swisscom blue TV.

«Nous avons commencé à diffuser le football suisse il y a 14 ans et produisons depuis lors des programmes de classe mondiale - depuis la Suisse, pour la Suisse. Cette forte orientation Swissness est essentielle pour nous et se reflète également dans les reportages complets et la couverture en direct de tous les matches sur blue Sports. Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre cette success story», déclare Wolfgang Elsässer, CEO de blue Entertainment SA. «Nous sommes heureux que la Swiss Football League apprécie nos services et les remercions de leur confiance.»