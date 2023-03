Swisscom désigne Walter Renna à la tête de sa filiale Fastweb

Zurich (awp) - Swisscom a trouvé un successeur à Alberto Calcagno pour reprendre la tête de Fastweb. Le conseil d'administration de la filiale italienne du géant bleu a élu Walter Renna au poste de directeur général (CEO) à compter du 1er octobre.

"Ce professionnel reconnu possède une grande expérience du management et du marché et une véritable expertise du secteur des télécommunications et des technologies", a commenté jeudi dans un communiqué le patron de Swisscom et accessoirement président de Fastweb, Christoph Aeschlimann.

Diplômé en économie à l'université de Bologne et titulaire d'un master à l'université Bocconi de Milan, le quadragénaire a débuté sa carrière chez KPMG, avant de rejoindre en 2008 Fastweb, dont il dirigera l'équipe stratégique jusqu'en 2018, date à laquelle il est nommé directeur des opérations (COO).

Sous la direction d'Alberto Calcagno, Fastweb a connu une croissance constante pendant 38 trimestres consécutifs. "Le moment est venu pour moi de me consacrer à de nouveaux objectifs", a déclaré l'intéressé, qui restera toutefois en poste jusqu'à fin septembre.

buc/rp