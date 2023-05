Swisscom essuie un repli du bénéfice net au premier trimestre

Zurich (awp) - Le géant des télécommunications Swisscom a vu son bénéfice net reculer de 1,1% à 442 millions de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année. Les prévisions pour l'ensemble de l'année ont été confirmées, indique jeudi l'entreprise.

Les recettes ont totalisé 2,75 milliards de francs suisses, quasiment stables (-0,3%) par rapport à l'année précédente et en légère hausse en monnaies locales (+0,6%). Les investissements à l'échelle du groupe ont augmenté de 4,4%, à 545 millions.

Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (Ebitda) a augmenté de 2,4% à 1,16 milliard. À taux de change constants, il a augmenté de 3,0%.

A l'exception du bénéfice net, qui a dépassé les attentes du marché, fixées en moyenne à 434 millions, tous les chiffres sont en ligne avec les prévisions du consensus AWP.

Dans l'activité principale en Suisse, le chiffre d'affaires a diminué de 0,6% à 2,04 milliards. Le marché de la clientèle commerciale reste sous pression, l'érosion des prix pesant sur les recettes dans les services de télécommunications, tandis que les services informatiques profitent de la demande pour les solutions cloud, la cybersécurité, l'internet des objets (IoT) et SAP.

Chez Fastweb, qui regroupe les activités en Italie, la croissance s'est poursuivie à un rythme soutenu. Les recettes ont enflé de 4,7% à 623 millions d'euros. L'Ebitda a gagné 1,6% à 188 millions. La filiale aura un nouveau directeur en la personne de Walter Renna à compter du 1er octobre 2023.

Les effectifs totaux ont enflé de 1,3% à 19'252 équivalent plein temps (EPT) à fin mars, portés par des embauches à l'étranger, étant donné que le nombre de collaborateurs en Suisse a diminué de 1,5% à 15'755 EPT.

Progression de la couverture 5G

À fin mars 2023, Swisscom couvrait plus de 75% de la population suisse avec la 5G+. "L'arrêt de référence du Tribunal fédéral sur la 5G est aussi encourageant: il conclut que la base juridique actuelle n'enfreint pas le principe de précaution et que les rayonnements dus à la communication mobile sont conformes aux recommandations de la Confédération", s'est réjoui Christophe Aeschlimann, directeur général de Swisscom, cité dans le communiqué. "C'est un signal important pour que les autorités approuvent les demandes de permis de construire, mais aussi à l'attention de la population", a-t-il ajouté.

Concernant la couverture fibre optique (FTTH), elle passera à environ 55% d'ici à fin 2025, puis à 70-80% d'ici 2030.

Pour l'exercice en cours, Swisscom vise un chiffre d'affaires entre 11,1 et 11,2 milliards de francs suisses et un Ebitda oscillant entre 4,6 et 4,7 milliards. Les investissements sont prévus à environ 2,3 milliards de francs suisses et le dividende à 22 francs suisses par action, si les objectifs sont atteints.

